11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ημέρα που η τρομοκρατία έγραψε μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του πλανήτη

Σήμερα συμπληρώνονται 24 χρόνια από τότε που δύο επιβατικές πτήσεις της American Airlines έπεσαν στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Μέσα σε λίγη ώρα ο βόρειος και ο νότιος πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, το οποίο ήταν από τα πιο ισχυρά σύμβολα της υπερδύναμης των ΗΠΑ, κατέρρευσαν.

Το χρονικό

Τέσσερα αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από τις ανατολικές ΗΠΑ καταλήφθηκαν ταυτόχρονα από μικρές ομάδες αεροπειρατών. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως κατευθυνόμενοι πύραυλοι για να πέσουν σε κτίρια-ορόσημα στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον.

Δύο αεροπλάνα χτύπησαν τους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. Το δεύτερο χτύπημα έγινε 17 λεπτά μετά το πρώτο.

Τα κτίρια πήραν φωτιά και εκατοντάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν στους επάνω ορόφους των κτιρίων. Σε λιγότερο από δύο ώρες, και οι δύο πύργοι των 110 ορόφων κατέρρευσαν και γέμισαν τους δρόμους με ερείπια και σκόνη.

Ένα τρίτο αεροπλάνο κατέστρεψε τη δυτική πτέρυγα του Πενταγώνου έξω από την πρωτεύουσα της χώρας, την Ουάσινγκτον.

Το τέταρτο αεροπλάνο συνετρίβη σε ένα χωράφι στην Πενσυλβάνια αφού οι επιβάτες αντιστάθηκαν. Πιστεύεται ότι οι αεροπειρατές σκόπευαν να επιτεθούν στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον.

Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου;

Συνολικά, 2.977 άνθρωποι (χωρίς να υπολογίζονται οι 19 αεροπειρατές) έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι από αυτούς στη Νέα Υόρκη:

Οι 246 επιβάτες και το πλήρωμα των τεσσάρων αεροσκαφών σκοτώθηκαν.

Στους Δίδυμους Πύργους, 2.606 άνθρωποι πέθαναν επί τόπου ή αργότερα από τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στο Πεντάγωνο, σκοτώθηκαν 125 άνθρωποι.

Το μικρότερο θύμα ήταν η δίχρονη Christine Lee Hanson και το μεγαλύτερο θύμα ο 82χρονος Robert Norton, οι οποίοι ήταν και οι δύο επιβάτες στα αεροπλάνα.

Όταν χτύπησε το πρώτο αεροπλάνο, εκτιμάται ότι στους δύο πύργους βρίσκονταν 17.400 άνθρωποι. Κανείς δεν επέζησε πάνω από τη ζώνη πρόσκρουσης στον Βόρειο Πύργο, αλλά 18 κατάφεραν να διαφύγουν από τους ορόφους πάνω από τη ζώνη πρόσκρουσης στον Νότιο Πύργο.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν πολίτες 77 διαφορετικών χωρών. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και 441 μέλη των σωστικών συνεργείων της Νέας Υόρκης που είχαν μεταβεί στους Δίδυμους Πύργους μετά το πρώτο χτύπημα.

Ποιοι ήταν οι δράστες της 11ης Σεπτεμβρίου;

Η επίθεση οργανώθηκε και σχεδιάστηκε από την Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν. Ο τότε αρχηγός της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για τις συγκρούσεις στον μουσουλμανικό κόσμο.

Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, φέρεται να σχεδίασε την τρομοκρατική επίθεση και να βοήθησε στη στρατολόγηση των πιλότων, ορισμένοι από τους οποίους εκπαιδεύτηκαν στις ΗΠΑ.

Δεκαεννέα άτομα πραγματοποίησαν τις αεροπειρατείες, δουλεύοντας σε τρεις ομάδες των πέντε ατόμων και μία ομάδα των τεσσάρων ατόμων, η οποία βρισκόταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη στην Πενσυλβάνια.

Δεκαπέντε από τους αεροπειρατές ήταν Σαουδάραβες όπως ο Μπιν Λάντεν. Δύο τρομοκράτες ήταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας από την Αίγυπτο και ένας από τον Λίβανο.

Πώς αντέδρασαν οι ΗΠΑ στην 11η Σεπτεμβρίου;

Λιγότερο από ένα μήνα μετά τις επιθέσεις, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους ανακοίνωσε την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν με την υποστήριξη ενός διεθνούς συνασπισμού για την εξάλειψη της Αλ Κάιντα και την δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Τελικά το 2011 τα αμερικανικά στρατεύματα κατάφεραν να εντοπίσουν και να σκοτώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν.

Νωρίτερα το 2003 ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ είχε συλληφθεί στο Πακιστάν.

Η Αλ Κάιντα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι ισχυρότερη στην υποσαχάρια Αφρική, αλλά ακόμη και τώρα έχει μέλη μέσα στο Αφγανιστάν. Τα αμερικανικά στρατεύματα αποχώρησαν από το Αφγανιστάν το 2022 μετά από σχεδόν 20 χρόνια παρουσίας, ενισχύοντας τους φόβους ότι η τρομοκρατική ομάδα θα μπορούσε να επανεμφανιστεί δυναμικότερα στην χώρα.