AEK: O Μάριος Ηλιόπουλος εφερε το τρόπαιο στη Νέα Φιλαδέλφεια με… τέρμα τα γκάζια – Οι κομάντος και το «Mission Impossible», δείτε βίντεο

Η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τη φιέστα να περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο σκηνικό πριν από την απονομή του τροπαίου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος και οι συνεργάτες του οργάνωσαν μία γιορτή για την επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ είχε κεντρικό ρόλο σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Στην αρχή, κομάντο εμφανίστηκαν μέσα στο γήπεδο και αναζητούσαν το τρόπαιο, το οποίο παρουσιάστηκε ως… χαμένο, υπό τους ήχους του soundtrack του Mission Impossible.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στο γήπεδο με το εντυπωσιακό αγωνιστικό του αυτοκίνητο, έχοντας μαζί του την κούπα του πρωταθλητή. Οι φίλοι της ΑΕΚ τον αποθέωσαν, ενώ το τρόπαιο έφτασε τελικά στο σημείο της απονομής μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.