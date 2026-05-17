AEK: O Μάριος Ηλιόπουλος εφερε το τρόπαιο στη Νέα Φιλαδέλφεια με… τέρμα τα γκάζια – Οι κομάντος και το «Mission Impossible», δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Μάριος Ηλιόπουλος, ΑΕΚ
Πηγή: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τη φιέστα να περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο σκηνικό πριν από την απονομή του τροπαίου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος και οι συνεργάτες του οργάνωσαν μία γιορτή για την επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ είχε κεντρικό ρόλο σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Στην αρχή, κομάντο εμφανίστηκαν μέσα στο γήπεδο και αναζητούσαν το τρόπαιο, το οποίο παρουσιάστηκε ως… χαμένο, υπό τους ήχους του soundtrack του Mission Impossible.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στο γήπεδο με το εντυπωσιακό αγωνιστικό του αυτοκίνητο, έχοντας μαζί του την κούπα του πρωταθλητή. Οι φίλοι της ΑΕΚ τον αποθέωσαν, ενώ το τρόπαιο έφτασε τελικά στο σημείο της απονομής μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:33 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Το τραγούδι του Μάριου Ηλιόπουλου στην φιέστα των «κιτρινόμαυρων» – Δείτε βίντεο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε θερμή υποδοχή από τους οπαδούς της ΑΕΚ στη φιέστα της Ένωσης για τ...
23:18 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Το φαντασμαγορικό θέαμα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια μόλις έχει τελειώσει. Παίκτες, προπονητή...
23:08 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Μάριος Ηλιόπουλος: Αποθεώθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ με επικό σύνθημα – «Εεέ, οοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από δω»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της ΑΕΚ, όταν πήρε τον λόγο στη φιέσ...
22:35 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Οι Πράσινοι τους έκοψαν τον δρόμο για το Champions League

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με δύο γκολ στη Λεωφόρο στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν