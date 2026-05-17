Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος: Δείτε live την κιτρινόμαυρη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια – Η ώρα της απονομής

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Άκρως εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η ΑΕΚ γιορτάζει σήμερα Κυριακή 17 Μαϊου το φετινό πρωτάθλημα. Τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου άπαντες αναμένουν τη μεγάλη απονομή, ενώ με τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, οι παίκτες άρχισαν να χορεύουν με τον ύμνο της ομάδας στο τερέν και οι φίλοι της ομάδας στις εξέδρες τραγουδούσαν ρυθμικά.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: 1-1 στη φιέστα για το «κιτρινόμαυρο» πρωτάθλημα – Ξεκινάει το πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια – ΦΩΤΟ

Φωτό από Intime
Φωτό από intime

 

Στο γήπεδο η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική με τους φίλους της ομάδας να μην σταματούν να τραγουδούν, ενώ παντού περνούσε ηλεκτρονικά το μήνυμα “Πρωταθλητές 2026”.

Φωτό από Intime
Φωτό από Intime
Φωτό από intime

Από πολύ νωρίς πλήθη οπαδών και φίλων της ομάδας, έσπευσαν στο γήπεδο στήνοντας το δικό τους πάρτι γιορτάζοντας την ιστορική κατάκτηση.

Μάλιστα, κάποιοι, αρκετοί, πήγαν και στο ξενοδοχείο που ήταν η αποστολή της ομάδας για να αποθεώσουν τους παίκτες και τον αρχιτέκτονα Νίκολιτς, ενώ κάποιοι συνόδευσαν την ομάδα ως το γήπεδο με αυτοκίνητα και μηχανές.

Φωτό από intime
Φωτό από Intime
Φωτό από intime
Φωτό από intime

Την ίδια στιγμή χιλιάδες κιτρινόμαυροι κατέκλυζαν τη Νέα Φιλαδέλφεια, γεμίζοντας το γήπεδο αλλά και την πλατεία Αετού.

Φωτό από Intime
Φωτό από intime
Φωτό από intime

21:01 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Η ΑΕΚ, ισοφάρισε σε 1-1 στο 72′ ενώ είχε προηγηθεί στο α’ ημίχρονο με 0-1 ο Ολυμπι...
19:53 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Άρης – Λεβαδειακός 3-0: Δυνατό φινάλε και 5η θέση

Ο Άρης κατέκτησε, τελικά, την πρώτη θέση στα Play Off 5-8 καθώς  για την 6η – και τελευτ...
19:36 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Φινάλε με νίκη και χαμόγελα για τους Κρητικούς

Με νίκη 3-1 επί του Βόλου στο άδειο, λόγω τιμωρίας, Παγκρήτιο, ολοκληρώθηκε μια ονειρεμένη σεζ...
18:33 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Υποβιβάστηκαν στη Super League 2 τα «λιοντάρια»

Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός στο ματς που έγινε σήμερα στο ...
