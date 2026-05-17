Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος: Δείτε live την κιτρινόμαυρη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια – Η ώρα της απονομής

Άκρως εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η ΑΕΚ γιορτάζει σήμερα Κυριακή 17 Μαϊου το φετινό πρωτάθλημα. Τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου άπαντες αναμένουν τη μεγάλη απονομή, ενώ με τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, οι παίκτες άρχισαν να χορεύουν με τον ύμνο της ομάδας στο τερέν και οι φίλοι της ομάδας στις εξέδρες τραγουδούσαν ρυθμικά.

Στο γήπεδο η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική με τους φίλους της ομάδας να μην σταματούν να τραγουδούν, ενώ παντού περνούσε ηλεκτρονικά το μήνυμα “Πρωταθλητές 2026”.

Από πολύ νωρίς πλήθη οπαδών και φίλων της ομάδας, έσπευσαν στο γήπεδο στήνοντας το δικό τους πάρτι γιορτάζοντας την ιστορική κατάκτηση.

Μάλιστα, κάποιοι, αρκετοί, πήγαν και στο ξενοδοχείο που ήταν η αποστολή της ομάδας για να αποθεώσουν τους παίκτες και τον αρχιτέκτονα Νίκολιτς, ενώ κάποιοι συνόδευσαν την ομάδα ως το γήπεδο με αυτοκίνητα και μηχανές.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες κιτρινόμαυροι κατέκλυζαν τη Νέα Φιλαδέλφεια, γεμίζοντας το γήπεδο αλλά και την πλατεία Αετού.