Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Οι Πράσινοι τους έκοψαν τον δρόμο για το Champions League

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

ΠΑΟ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με δύο γκολ στη Λεωφόρο στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο 45λεπτο κι έφερε το ματς στα ίσα στο 81ο λεπτό με τον Ταμπόρδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2, κόβοντας τον δρόμο του δικεφάλου του Βορρά προς τα προκριματικά του Champions League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τα τέρματα των Οζντόεφ (30’) και Μύθου (34’), όμως οι «πράσινοι» έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία με τα τέρματα των Τσέριν (68’) και Ταμπόρδα (81’).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε λίγο καλύτερα στο παιχνίδι και στο 8’ είχε την πρώτη τελική του στον αγώνα με ένα πλασέ του Ζαρουρί που απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του ο Παβλένκα. Στο 10’ ο Ταμπόρδα πλάσαρε άουτ απ’ το ύψος του πέναλτι, ενώ στο 17’ από λάθος του Κοντούρη, ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε λίγο άουτ.

Στο 30’ ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ όταν από κόρνερ του Πέλκα, ο Οζντόεφ ολομόναχος έπιασε καρφωτή κεφαλιά κι έκανε το 1-0 για τον δικέφαλο του Βορρά. Μόλις 4 λεπτά αργότερα (34’) από νέο λάθος του Αντίνο και γρήγορο transition του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μία εξαιρετική ασίστ προς τον Μύθου στο πίσω δοκάρι κι ο νεαρός φορ έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.

Στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Πέλκας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει άλλο ένα γκολ όμως ο Λαφόν έκανε επέμβαση στη γωνία του διώχνοντας σε κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή ευκαιρία με τον Ζαρουρί στο 51’ αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ, ενώ στο 53’ ο Λαφόν έβγαλε ενστικτωδώς την εκτέλεση του Μύθου μέσα απ’ την περιοχή.

Δύο λεπτά αργότερα (55’) το σκηνικό μεταφέρθηκε στην άλλη περιοχή, με τον Τσέριν να σουτάρει δυνατά και τον Παβλένκα να διώχνει με υπερένταση, ενώ στο 68΄ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 1-2 με πλασέ του Τσέριν από κοντά έπειτα από φάση διαρκείας στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Στο 72’ ο Κωνσταντέλιας σκόραρε σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε (με υπόδειξη του VAR Απτσιαούρι προς τον διαιτητή Γκογκακικατσεϊσβίλι για να το «τσεκάρει») καθώς υπήρχε επιθετικό φάουλ (τράβηγμα) του σκόρερ στον Καλάμπρια την ώρα που έτρεχαν οι δύο παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με την ίδια επιθετικότητα και ισοφάρισε σε 2-2 με τον Ταμπόρδα στο 81’, όταν έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Σφιντέρσκι έπιασε κεφαλιά-ψαράκι, ο Παβλένκα απέκρουσε κι ο χΑργεντινός έφερε το ματς στα ίσα.

Στο 85’ ο Κωνσταντέλιας έχασε απίθανη ευκαιρία πλασάροντας λίγο άουτ με όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού… ακινητοποιημένη, ενώ στο 86’ την ίδια κατάληξη είχε και το μονοκόμματο σουτ του Ιβανούσετς.

Στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε σουτ του Γερεμέγεφ το οποίο κόντραρε πάνω στον Καλάμπρια στην τελευταία σημαντική στιγμή του αγώνα, με το 2-2 να «σφραγίζει» τελικά τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Γκογκακικατσεϊσβίλι (Γεωργία)
Κίτρινες: 28’ Κοντούρης, 45’ Τουμπά
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κοντούρης (46’ Ρενάτο Σάντσες), Τσέριν, Αντίνο (82’ Πάντοβιτς), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.
ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάντσες (69’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (88’ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (60’ Ιβάνουσετς), Μύθου (59’ Γερεμέγεφ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:18 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Το φαντασμαγορικό θέαμα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια μόλις έχει τελειώσει. Παίκτες, προπονητή...
23:08 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Μάριος Ηλιόπουλος: Αποθεώθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ με επικό σύνθημα – «Εεέ, οοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από δω»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της ΑΕΚ, όταν πήρε τον λόγο στη φιέσ...
21:44 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος: Δείτε live την κιτρινόμαυρη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια – Η ώρα της απονομής

Άκρως εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η ΑΕΚ γιορτάζει σήμερα Κυριακή...
21:01 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: 1-1 στη φιέστα για το «κιτρινόμαυρο» πρωτάθλημα – Ξεκινάει το πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια – ΦΩΤΟ

Η ΑΕΚ, ισοφάρισε σε 1-1 στο 72′ ενώ είχε προηγηθεί στο α’ ημίχρονο με 0-1 ο Ολυμπι...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν