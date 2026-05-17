Ύπνος: Ειδικός αναλύει πώς λειτουργεί ο οργανισμός σας με βάση τις ώρες που κοιμάστε

Ο ύπνος επηρεάζει πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε την καθημερινή μας λειτουργία, τη συγκέντρωση και τη συνολική υγεία του οργανισμού. Μια ειδικός ύπνου εξηγεί πώς η διάρκεια του ύπνου μπορεί να αλλάξει δραστικά τον τρόπο που λειτουργούν ο εγκέφαλος και το σώμα, από την πλήρη έλλειψη ύπνου έως το ιδανικό οκτάωρο.

Πώς επηρεάζουν τον οργανισμό οι ώρες που κοιμόμαστε, σύμφωνα με ειδικό

«Αν κοιμηθώ τώρα, θα κλείσω οκτώ ώρες…», «εντάξει, αν κοιμηθώ τώρα θα προλάβω πέντε ώρες…». Αυτές είναι υποσχέσεις που όλοι έχουμε δώσει στον εαυτό μας κάποιο βράδυ, παραμένοντας ξύπνιοι από ενοχλητικές αναμνήσεις ή βίντεο στο TikTok. Μια ειδικός αναλύει πώς ακριβώς επηρεάζεται το σώμα σας από τις ώρες ύπνου που καταφέρετε να κάνετε – είτε πρόκειται για το ιδανικό οκτάωρο είτε για το απόλυτο μηδέν.

Φυσικά, το να πέφτουμε για ύπνο ακριβώς στις 10 μ.μ. κάθε βράδυ είναι ένα ωραίο ιδανικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι πάντα εύκολο να τηρούμε τη ρουτίνα. Η Natalie Pennicotte-Collier, ειδικός ύπνου στο MattressNextDay, συνιστά να εξετάζουμε τον ύπνο συνολικά μέσα στην εβδομάδα, αντί να ασκούμε υπερβολική πίεση στον εαυτό μας για κάθε μεμονωμένο βράδυ.

Μηδέν ύπνος

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε αϋπνία: μια πολύωρη έξοδος, μια έκρηξη αδρεναλίνης το βράδυ ή το άγχος που σας κρατά ξύπνιους. Ωστόσο, η Natalie προειδοποιεί: «Αν περάσετε μια ολόκληρη νύχτα χωρίς ύπνο, ο εγκέφαλός σας λειτουργεί σε μια εξαιρετικά εξασθενημένη κατάσταση».

Ακόμα κι αν δεν έχετε πιει σταγόνα αλκοόλ, η έλλειψη ύπνου μπορεί να φέρει τον εγκέφαλό σας σε κατάσταση παρόμοια με τη μέθη. «Οι χρόνοι αντίδρασης επιβραδύνονται με τρόπο συγκρίσιμο με το να βρίσκεστε πάνω από το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ. Γι’ αυτό βασικές δεξιότητες, όπως η οδήγηση ή ο βασικός συντονισμός, γίνονται επικίνδυνες», εξηγεί η ειδικός.

Πολύ γρήγορα, θα διαπιστώσετε ότι η συγκέντρωσή σας χάνεται, η κρίση σας γίνεται λιγότερο αξιόπιστη και είστε πιο επιρρεπείς σε λάθη που δεν θα κάνατε κανονικά. Παράλληλα, το σώμα δεν είχε καμία ευκαιρία να προχωρήσει σε «νυχτερινές επισκευές», οπότε ξεκινάτε τη μέρα σας σε μειονεκτική θέση, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, μπορεί να νιώθετε «περίεργα αλλά κουρασμένοι» – ένα συναίσθημα που, σύμφωνα με την ειδικό, είναι αποτέλεσμα του συστήματος στρες που ενεργοποιείται για να σας κρατήσει σε εγρήγορση. Αυτό μπορεί να κρύψει το πόσο πραγματικά εξαντλημένοι είστε και εκεί έγκειται ο κίνδυνος, κάτι που αντανακλάται δυστυχώς και στα δεδομένα των τροχαίων ατυχημάτων.

1-3 ώρες ύπνου

Καταφέρατε τελικά να αποκοιμηθείτε στις 2 π.μ., μόνο και μόνο για να ξυπνήσετε πάλι στις 4 π.μ.; Σε αυτή την περίπτωση, το πιθανότερο είναι ότι δεν φτάσατε στα βαθιά στάδια του ύπνου στα οποία βασίζεται το σώμα μας για την καθημερινή του αποκατάσταση.

Με μία έως τρεις ώρες ύπνου, οι άνθρωποι συνήθως μπορούν να «βγάλουν» τη μέρα, αλλά όχι φυσιολογικά.

Αδυναμία συγκέντρωσης: Η προσοχή σας διακόπτεται συνεχώς.

Συναισθηματική αστάθεια: Τα συναισθήματα είναι πιο έντονα και η υπομονή εξαντλείται πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Είναι συνηθισμένο να νιώθετε υπερβολική αντίδραση ή πίεση για πράγματα που κανονικά δεν θα σας ενοχλούσαν.

Φυσιολογικά, το σώμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση. Οι ορμόνες του στρες παραμένουν αυξημένες, η ρύθμιση της ενέργειας είναι ανομοιόμορφη και η ανοσολογική σας απόκριση μειωμένη. Μπορεί να νιώθετε «ξύπνιοι», αλλά το σύστημά σας δεν υποστηρίζεται σωστά.

3-5 ώρες ύπνου

Καθώς η διάρκεια της ανάπαυσής σας αυξάνεται ελαφρώς, είναι εύκολο να πιστέψετε ότι λειτουργείτε κανονικά. Ωστόσο, η ειδικός Natalie υποστηρίζει ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματικότητα.

«Στις τρεις με πέντε ώρες, πολλοί αρχίζουν να πιστεύουν ότι αποδίδουν κανονικά, όμως η εγκεφαλική και γνωστική απόδοση παραμένουν μειωμένες», εξηγεί η ειδικός. «Η διαφορά εδώ είναι πιο λεπτή, αλλά επίμονη».

Η μειωμένη απόδοση μπορεί να γίνει εμφανής από το γεγονός ότι επεξεργάζεστε τις πληροφορίες πιο αργά, ξεχνάτε ευκολότερα και δυσκολεύεστε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι. «Εργασίες που απαιτούν παρατεταμένη προσοχή ή επίλυση προβλημάτων γίνονται αισθητά δυσκολότερες κατά τη διάρκεια της ημέρας», σημειώνει η Natalie.

«Σε αυτό το στάδιο αρχίζουν να αλλάζουν και τα συμπεριφορικά πρότυπα. Είναι φυσικό οι υγιεινές συνήθειες να εγκαταλείπονται όταν δεν κοιμάστε αρκετά. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσετε έντονη επιθυμία για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή υδατάνθρακες, ή να παραμελείτε τη σωματική άσκηση».

6-8+ ώρες

Τέλος, φτάνουμε στην ιδανική διάρκεια ύπνου, που κυμαίνεται μεταξύ έξι και οκτώ ωρών. Εάν καταφέρετε να το πετυχαίνετε αυτό συστηματικά, τόσο ο εγκέφαλος όσο και το σώμα έχουν την ευκαιρία να κάνουν «reset». «Αυτό περιλαμβάνει τη διαδικασία “καθαρισμού αποβλήτων” του εγκεφάλου, μαζί με την ανάπλαση και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος», λέει η Natalie.

«Στην κλινική ύπνου μου, συνιστώ πάντα να εξετάζουμε τον ύπνο σε εβδομαδιαία βάση και όχι απλώς να κυνηγάμε τις ώρες κάθε νύχτα. Για τους ενήλικες, ο στόχος παραμένει οι 7,5 ώρες, ή αυτό που περιγράφω ως πέντε κύκλους ύπνου ανά νύχτα», αναφέρει η ειδικός.

Όταν ο εγκέφαλος ξεκουράζεται, όλα λειτουργούν καλύτερα

«Κατά τη διάρκεια του ύπνου διάρκειας 6 – 8 ωρών και πάνω, ο οργανισμός αφήνει πίσω του την ένταση της κατάστασης “fight-or-flight” και περνά στη λειτουργία “rest-and-digest”, όπου ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί ουσιαστικής αποκατάστασης. Παράλληλα, εξασφαλίζεται επαρκής ύπνος REM, που συμβάλλει στη μνήμη, τη συναισθηματική ισοζύγιο και στη συνολική ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ βοηθά στη ρύθμιση του στρες, της όρεξης και των επιπέδων ενέργειας».

«Στην πράξη, αυτό που παρατηρώ είναι ότι οι άνθρωποι δεν αισθάνονται μόνο πιο ξεκούραστοι, αλλά και πιο υγιείς πνευματικά και πιο ισορροπημένοι συναισθηματικά. Η συγκέντρωση βελτιώνεται, η διάθεση σταθεροποιείται και ακόμη και οι καθημερινές υποχρεώσεις μοιάζουν λιγότερο απαιτητικές. Συχνά βελτιώνονται και οι σχέσεις με τους άλλους, καθώς υπάρχει περισσότερη υπομονή, διαύγεια και ενέργεια. Είναι μια αισθητή αλλαγή: από τη διαρκή προσπάθεια επιβίωσης, στο αίσθημα ότι λειτουργείς πραγματικά στα καλύτερά σου», εξηγεί η Natalie.

Την επόμενη φορά που θα μπείτε στον πειρασμό να δείτε «ακόμη ένα βίντεο» πριν κοιμηθείτε, θυμηθείτε ότι λίγος ποιοτικός ύπνος αξίζει περισσότερο από λίγα λεπτά επιπλέον οθόνης. Δώστε προτεραιότητα στο σώμα και το μυαλό σας και επιλέξτε να ξεκουραστείτε.