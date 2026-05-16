Μαγνήσιο για καλύτερο ύπνο: Τι δείχνει νέα μελέτη για την αποτελεσματικότητά του – Πότε χρειάζεται προσοχή

Το μαγνήσιο έχει συνδεθεί με την χαλάρωση και τον καλύτερο ύπνο, όμως νέα επιστημονικά δεδομένα φωτίζουν πιο καθαρά τον πραγματικό του ρόλο. Σύμφωνα με νέα μελέτη, μια συγκεκριμένη μορφή συμπληρώματος μαγνησίου φαίνεται να βελτιώνει σε ήπιο βαθμό τα συμπτώματα της αϋπνίας, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν πως δεν πρόκειται για «μαγική λύση» και η χρήση του πρέπει να γίνεται με μέτρο και σωστή καθοδήγηση.

Τι έδειξε μελέτη για το μαγνήσιο και την αντιμετώπιση της αϋπνίας

Μια νέα επιστημονική μελέτη διαπίστωσε ότι το δισγλυκινικό μαγνήσιο – μια μορφή συμπληρώματος όπου το μαγνήσιο είναι συνδεδεμένο με το αμινοξύ γλυκίνη – μπορεί να περιορίσει σε ήπιο βαθμό τα συμπτώματα της αϋπνίας σε υγιείς ενήλικες που αναφέρουν κακή ποιότητα ύπνου.

Το εύρημα αυτό ενισχύει την επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από τον ρόλο του μαγνησίου στον ύπνο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι λειτουργεί ως υποστηρικτικό μέσο και όχι ως θεραπευτική λύση.

Πιο συγκεκριμένα, σε πανεθνική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον στη Γερμανία, 155 υγιείς ενήλικες (18 έως 65 ετών) παρακολουθούσαν τα συμπτώματα αϋπνίας τους, ενώ λάμβαναν δύο κάψουλες μαγνησίου πριν από τον ύπνο.

Σύμφωνα με τον Julius Schuster (M.Sc., Πανεπιστήμιο Leibniz του Ανόβερου), το μαγνήσιο είχε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις από το εικονικό φάρμακο (placebo). Μετά από τέσσερις εβδομάδες, όσοι λάμβαναν μαγνήσιο είδαν την ένταση των συμπτωμάτων της αϋπνίας τους να πέφτει κατά 3,9 μονάδες. Η ομάδα του εικονικού φαρμάκου σημείωσε μείωση μόλις 2,3 μονάδων.

Αν και η διαφορά επιβεβαιώνει την πραγματική επίδραση του μετάλλου, το μικρό της μέγεθος απαιτεί προσεκτική ερμηνεία πριν το μαγνήσιο θεωρηθεί ως η απόλυτη λύση για καλύτερο ύπνο.

Πώς λειτουργεί το συμπλήρωμα μαγνησίου

Το δισγλυκινικό μαγνήσιο (magnesium bisglycinate) αποτελεί μορφή μαγνησίου συνδεδεμένη με γλυκίνη, ένα αμινοξύ που συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεϊνών και συμβάλλει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα:

Το μαγνήσιο βοηθά τα νευρικά κύτταρα να μειώσουν τη διεγερσιμότητα, ενισχύοντας τα χημικά σήματα ηρεμίας.

Η γλυκίνη βοηθά το σώμα να μειώσει την εσωτερική του θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκολύνοντας τη μετάβαση στον ύπνο.

Τα βιολογικά αυτά δεδομένα προσφέρουν μια εύλογη εξήγηση για τα οφέλη που παρατηρούνται, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζουν ποιος ακριβώς μηχανισμός διαδραμάτισε τον κυρίαρχο ρόλο στους συμμετέχοντες της μελέτης.

Πότε πρέπει να γίνεται η λήψη του συμπληρώματος μαγνησίου

Στην παραπάνω μελέτη, οι κάψουλες μαγνησίου λαμβάνονταν 30 έως 60 λεπτά πριν από τον ύπνο. Ωστόσο, η καθοδήγηση σχετικά με τον χρόνο ίσως είναι λιγότερο σημαντική από τη συνέπεια.

Τα μέταλλα λειτουργούν μέσω της επαναλαμβανόμενης λήψης και όχι ως ένα άμεσο ηρεμιστικό (sedative).

Η λήψη 30-60 λεπτά πριν τον ύπνο δίνει στο σώμα τον απαραίτητο χρόνο να απορροφήσει και να αξιοποιήσει το μαγνήσιο καθώς ο οργανισμός αρχίζει να χαλαρώνει.

Καθώς η μελέτη δεν συνέκρινε άμεσα τη λήψη το πρωί με εκείνη το βράδυ, η σύσταση για κατανάλωση πριν από τον ύπνο βασίζεται περισσότερο στην πρακτική εμπειρία παρά σε σαφή επιστημονικά δεδομένα.

Δοσολογία και ασφάλεια

Κάθε νυχτερινή δόση παρείχε 250 mg στοιχειακού μαγνησίου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο καθαρό μαγνήσιο που αναγράφεται στις ετικέτες των συμπληρωμάτων.

Οι επίσημες οδηγίες στις ΗΠΑ θέτουν ως στόχο την ημερήσια πρόσληψη 310 έως 420 mg για τους ενήλικες, ενώ το ανώτατο όριο ασφαλείας για συμπληρώματα και φάρμακα είναι τα 350 mg.

Στη σχετική κλινική δοκιμή, το 93% των συμμετεχόντων δεν ανέφερε παρενέργειες. Ωστόσο, τα όρια ασφαλείας παραμένουν κρίσιμα για την καθημερινή χρήση, καθώς η λήψη σε υπερβολικές ποσότητες μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως:

Συσσώρευση νερού στο έντερο.

Διάρροια, ναυτία και κράμπες.

Διαταραχές που τελικά «καταστρέφουν» τον ύπνο αντί να τον βελτιώνουν.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Όσοι κατανάλωναν λιγότερες τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο φάνηκε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθούν από την λήψη συμπληρώματος, αν και αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από ένα γενικό ερωτηματολόγιο διατροφής.

Η έρευνα κατέτασσε την πρόσληψη σε μια κλίμακα από το ένα έως το πέντε, αντί να χρησιμοποιήσει μετρήσεις στο αίμα, στα ούρα ή λεπτομερή αρχεία τροφίμων. Αυτό είναι σημαντικό, διότι το μαγνήσιο βρίσκεται κυρίως μέσα στα κύτταρα και στα οστά, καθιστώντας μια απλή εξέταση αίματος μια ελλιπή εικόνα της πραγματικής κατάστασης του οργανισμού.

Τα όρια των επιστημονικών δεδομένων

Μέχρι σήμερα, τα επιστημονικά δεδομένα για τη σχέση μαγνησίου και ύπνου παρέμεναν ασαφή. Παρότι ορισμένες μελέτες συνέδεαν τις διατροφικές συνήθειες με καλύτερη ποιότητα ύπνου, οι κλινικές δοκιμές με συμπληρώματα μαγνησίου δεν κατέληγαν πάντα στα ίδια συμπεράσματα.

Αν και η πρόσφατη μελέτη που έγινε κατ’ οίκον βελτίωσε την εικόνα για τα οφέλη του μαγνησίου, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί:

Το 80% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.

Τα περισσότερα αποτελέσματα βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια.

Λιγότερο από το 10% συμπλήρωσε πλήρη ημερολόγια ύπνου, αφήνοντας λίγες λεπτομέρειες για ανάλυση.

Χωρίς τη χρήση ειδικών συσκευών καρπού (wrist monitors) ή καταγραφών σε εργαστήριο ύπνου, η μελέτη δεν μπόρεσε να αποδείξει αν υπήρξε πραγματική αλλαγή στα στάδια του ύπνου.

Γιατί η διατροφή παραμένει το «κλειδί» για τον καλό ύπνο

Η σωστή διατροφή αποτελεί το ασφαλέστερο σημείο εκκίνησης για πολλούς ανθρώπους, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν ήπιες δυσκολίες στον ύπνο χωρίς διαγνωσμένη έλλειψη ιχνοστοιχείων.

Φυσικές πηγές μαγνησίου

Αντί για συμπληρώματα, μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας τροφές που αυξάνουν τα επίπεδα μαγνησίου με φυσικό τρόπο:

Κολοκυθόσποροι και σπόροι chia

Αμύγδαλα και σπανάκι

Φασόλια και δημητριακά ολικής αλέσεως

Αυτές οι τροφές δεν προσφέρουν μόνο μαγνήσιο, αλλά είναι πλούσιες σε φυσικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά, προσφέροντας συνολικά οφέλη στον οργανισμό. Αν και τα συμπληρώματα μπορούν να καλύψουν ένα κενό, δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστούν τις φυσικές πηγές.

Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό

Η ιατρική συμβουλή είναι απαραίτητη πριν τη λήψη συμπληρωμάτων μαγνησίου, ειδικά για όσους:

Πάσχουν από νεφρική νόσο (καθώς οι νεφροί αποβάλλουν το επιπλέον μαγνήσιο).

Λαμβάνουν καθημερινή φαρμακευτική αγωγή.

Χρησιμοποιούν ήδη άλλα μεταλλικά συμπληρώματα.

Προσοχή στις αλληλεπιδράσεις

Ορισμένα αντιβιοτικά, φάρμακα για την ενδυνάμωση των οστών, διουρητικά και σκευάσματα για την καούρα μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα μαγνησίου ή να προκαλέσουν παρενέργειες. Ένας κλινικός γιατρός ή φαρμακοποιός θα πρέπει να καθορίσει τη σωστή δοσολογία και το χρονικό διάστημα λήψης.

Συμπληρώματα vs θεραπεία για τη χρόνια αϋπνία

Για όσους αντιμετωπίζουν χρόνια αϋπνία, τα συμπληρώματα διατροφής μπορεί να προσφέρουν υποστηρικτική βοήθεια, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν θεραπείες με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία (CBT-I) θεωρείται σήμερα η πιο αποτελεσματική μη φαρμακευτική προσέγγιση, με ισχυρή στήριξη από τις κατευθυντήριες οδηγίες της ιατρικής ύπνου. Πρόκειται για μια δομημένη θεραπευτική μέθοδο που στοχεύει τόσο στις καθημερινές συνήθειες ύπνου όσο και στους ψυχολογικούς παράγοντες — όπως το άγχος και η υπερένταση — που συχνά τροφοδοτούν το πρόβλημα.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αλλαγή συμπεριφορών που επιβαρύνουν τον ύπνο, όπως το ακανόνιστο ωράριο, η πολύωρη παραμονή στο κρεβάτι χωρίς ύπνο ή το αγχώδες «κοίταγμα του ρολογιού» μέσα στη νύχτα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το δισγλυκινικό μαγνήσιο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο ως ένα ήπιο υποστηρικτικό βοήθημα για περιστασιακές δυσκολίες ύπνου ή ήπια αϋπνία. Ωστόσο, όταν η αϋπνία είναι επίμονη ή χρόνια, απαιτείται ολοκληρωμένη ιατρική αξιολόγηση και εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.