Ύπνος: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για τη λήψη μαγνησίου, σύμφωνα με ειδικούς

Η εξασφάλιση ενός ποιοτικού βραδινού ύπνου μπορεί μερικές φορές να μοιάζει ακατόρθωτη, ωθώντας πολλούς ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια στα συμπληρώματα διατροφής. Μεταξύ των πιο δημοφιλών επιλογών είναι το μαγνήσιο, ένα απαραίτητο μέταλλο που εμπλέκεται σε εκατοντάδες σωματικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του ύπνου. Ειδικοί αποκαλύπτουν ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να λάβετε το μαγνήσιο προκειμένου να απολαύσετε έναν ήρεμο και ποιοτικό ύπνο.

Πώς βοηθά το μαγνήσιο στον ύπνο

«Το μαγνήσιο προτείνεται για τη διαχείριση της αϋπνίας αποκαθιστώντας την ισορροπία των νευροδιαβιβαστών, κυρίως μέσω του αποκλεισμού του γλουταμινικού οξέος και της ενίσχυσης του GABA», εξηγεί η Maria Pino, Ph.D.

Το GABA (γ-αμινοβουτυρικό οξύ) είναι ένας βασικός νευροδιαβιβαστής που βοηθά στην καταστολή του νευρικού συστήματος και προάγει τη χαλάρωση. Ενισχύοντας τη δράση του GABA, το μαγνήσιο υποστηρίζει μια πιο χαλαρή κατάσταση, διευκολύνοντας τόσο την έλευση όσο και τη διατήρηση του ύπνου.

Πέρα από την επίδρασή του στο νευρικό σύστημα και τους μυς, το μαγνήσιο επηρεάζει και το βιολογικό ρολόι του οργανισμού. «Σε υγιή άτομα, το μαγνήσιο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα μελατονίνης, βοηθώντας στη διατήρηση ενός φυσιολογικού κύκλου ύπνου-εγρήγορσης», προσθέτει η Pino.

Μαγνήσιο: Ποια είναι η ιδανική ώρα λήψης για καλύτερο ύπνο

Όταν πρόκειται για συμπληρώματα, ο χρόνος λήψης μπορεί να επηρεάσει το πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζουν τους στόχους σας. Αν ο στόχος σας είναι η βελτίωση του ύπνου, η πιο διαδεδομένη σύσταση είναι να το λαμβάνετε λίγο πριν ξαπλώσετε για ύπνο.

30 έως 60 λεπτά πριν τον ύπνο: «Αυτό το χρονικό πλαίσιο θεωρείται ιδανικό για να βοηθήσετε το σώμα σας να προετοιμαστεί», αναφέρει η Whitney Stuart, M.S., RDN. «Επιτρέπει στον οργανισμό να απορροφήσει και να αξιοποιήσει το μαγνήσιο ως μέρος της διαδικασίας χαλάρωσης».

Η διαιτολόγος Johannah Katz επισημαίνει ότι το μαγνήσιο για τον ύπνο χορηγείται συνήθως μία φορά την ημέρα, συχνά το βράδυ, και πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια για εβδομάδες προκειμένου να φανούν αποτελέσματα.

Τα πλεονεκτήματα της λήψης μαγνησίου το βράδυ

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη μελέτες που να αποδεικνύουν ρητά ότι η βραδινή λήψη είναι ανώτερη από την πρωινή, υπάρχουν πρακτικά οφέλη:

Η λήψη του μαγνησίου την ίδια ώρα κάθε βράδυ λειτουργεί ως «σήμα» για τον εγκέφαλο ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

Μπορείτε να το εντάξετε σε μια ευρύτερη ρουτίνα χαλάρωσης, μαζί με το διάβασμα ενός βιβλίου, το χαμήλωμα των φώτων ή μερικές ήπιες διατάσεις.

Ασφάλεια και προφυλάξεις

Παρόλο που το μαγνήσιο είναι ένα φυσικό μέταλλο που βρίσκεται σε τροφές όπως τα φυλλώδη λαχανικά, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, η λήψη του σε μορφή συμπληρώματος απαιτεί προσοχή. Αν και είναι γενικά ασφαλές για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, μπορεί να αλληλεπιδράσει με συγκεκριμένα φάρμακα και ιατρικές παθήσεις.

Αρτηριακή πίεση και καρδιαγγειακή λειτουργία

Καθώς το μαγνήσιο χαλαρώνει φυσικά τα αιμοφόρα αγγεία, μπορεί να επηρεάσει την καρδιαγγειακή λειτουργία. «Το μαγνήσιο ενδέχεται να μειώσει την αρτηριακή πίεση, η οποία θα πρέπει να παρακολουθείται σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη αντιυπερτασικά φάρμακα», αναφέρει ο Pino. Ο συνδυασμός αυτών των επιδράσεων μπορεί να προκαλέσει υπερβολική πτώση της πίεσης, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως ζάλη ή τάση για λιποθυμία.

Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα

Το μαγνήσιο μπορεί επίσης να εμποδίσει την απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων δεσμεύοντάς τα στο πεπτικό σύστημα.

Αντιβιοτικά: Μειώνει την αποτελεσματικότητα των τετρακυκλινών και των φθοριοκινολονών.

Θυρεοειδής: Επηρεάζει την ορμονική υποκατάσταση του θυρεοειδούς.

Για να ελαχιστοποιήσετε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, συνιστάται συνήθως να μεσολαβούν αρκετές ώρες μεταξύ της λήψης μαγνησίου και των παραπάνω φαρμάκων. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν ξεκινήσετε τη λήψη συμπληρώματος μαγνησίου για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για εσάς.

Επιπλέον συμβουλές για καλύτερο ύπνο

Τα συμπληρώματα μπορεί να βοηθήσουν, αλλά η βάση για έναν ποιοτικό ύπνο βρίσκεται στις καθημερινές σας συνήθειες. Ακολουθήστε αυτές τις στρατηγικές που προτείνουν οι ειδικοί:

Αφιερώστε αρκετό χρόνο για ύπνο

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου τη νύχτα. Βεβαιωθείτε ότι δίνετε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο στο κρεβάτι ώστε να ξυπνάτε αναζωογονημένοι.

Παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά σας

Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνήστε την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Μια σταθερή ρουτίνα βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού σας ρολογιού και ενισχύει τον φυσικό κύκλο ύπνου-εγρήγορσης.

Ασκηθείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας

Η τακτική φυσική δραστηριότητα (ακόμα και ένας περίπατος 10 λεπτών) βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Φροντίστε να ολοκληρώνετε την άσκηση τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από τον ύπνο, ώστε το σώμα σας να έχει χρόνο να χαλαρώσει.

Εκτεθείτε σε έντονο φως

Επιδιώξτε τουλάχιστον 30 λεπτά έκθεσης σε φυσικό φως καθημερινά, ειδικά το πρωί. Αυτό βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού σας και υποστηρίζει ένα πιο σταθερό μοτίβο ύπνου.

Βελτιστοποιήστε το περιβάλλον του ύπνου σας