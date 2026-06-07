Διαδοχικοί ισχυροί σεισμοί στην Εύβοια, αισθητοί και στην Αττική – Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε σπίτια

Τρεις ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν το μεσημέρι της Κυριακής 7/6 αρκετές περιοχές της Αττικής. Η πιο δυνατή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:02 το μεσημέρι με εστιακό βάθος 5 χλμ. με επίκεντρο 2 χλμ. Ανατολικά Νότιοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Νωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε στις 12:58 6 χλμ. νότια της ιδίας τοποθεσίας, ενώ ακολούθησε και σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ.

Μετά τις τρεις ισχυρές δονήσεις ακολούθησαν άλλες τρεις κοντά στα 3 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο και ζημιές

«Υπάρχουν κατολισθήσεις σε όλο τον δήμο, σημαντικές ζημιές αλλά δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης, στην ΕΡΤ. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε Βλαχιά, Δαφνούσα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές. Σε νεότερη ενημέρωση τόνισε ότι υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και τη Δαφνούσα, ενώ έκανε λόγο για κατάρρευση ενός παλιού σπιτιού στη δεύτερη περιοχή.

Για σοβαρές ζημιές στη Δαφνούσα μίλησε και ο Αργύρης Λιάσκος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Όπως είπε στην ΕΡΤ, υπάρχουν ρωγμές σε σπίτια, και σε ένα σπίτι έχει καταρρεύσει σχεδόν ο τοίχος.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προχώρησαν και στην απομάκρυνση πετρών σε δρόμο της περιοχής Δερβένι Ευβοίας.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς δήλωσε ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός». «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ» ανέφερε.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με το μέγεθος των δονήσεων. «Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε αυτή τη στιγμή. Σεισμοί της τάξης του 5 είναι συνηθισμένοι για τον ελληνικό χώρο και συμβαίνουν περίπου κάθε μήνα σε κάποια περιοχή της χώρας», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η έντονη αίσθηση που προκάλεσαν οι δονήσεις στην Αθήνα οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του επίκεντρου με το λεκανοπέδιο και στον τρόπο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.

«Ακόμη και ένα μεγαλύτερο γεγονός στην περιοχή δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Αττική. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο», τόνισε.

Αναφερόμενος στη σεισμικότητα της περιοχής, ο κ. Παπαζάχος εξήγησε ότι η Βόρεια Εύβοια δεν συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας, αν και διαθέτει ενεργά ρήγματα.

«Πρόκειται για μια περιοχή μέσης προς χαμηλής σεισμικότητας για τα ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο βρισκόμαστε σε μια ζώνη με ενεργά ρήγματα και γι’ αυτό δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν αντίστοιχη σεισμική δραστηριότητα χωρίς να καταγραφούν σοβαρές συνέπειες.

Γιατί ο σεισμός έγινε τόσο αισθητός στην Αθήνα

Απαντώντας στις αναφορές πολιτών για μεγάλη διάρκεια και ένταση της δόνησης, ο καθηγητής εξήγησε ότι η πραγματική διάρκεια του σεισμού ήταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

«Σε τέτοια γεγονότα η αίσθηση του χρόνου αλλοιώνεται. Μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να μοιάζουν με αιωνιότητα. Δεν μιλάμε για σεισμό μεγάλης διάρκειας», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα επίπεδα επιτάχυνσης του εδάφους στην Αθήνα ήταν πολύ χαμηλά, γεγονός που δεν παραπέμπει σε ανησυχητική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.