Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τους όρους για επανένταξη στα F-35

Η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί αμετάβλητη τη στάση της απέναντι στο ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία.

Η θέση αυτή αποτυπώνεται σε επίσημη επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλι Μπελ, η οποία συντάχθηκε έπειτα από σχετικό αίτημά του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα που αφορούν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς.

Όπως διευκρινίζεται στην επιστολή, ο Λευκός Οίκος ανέθεσε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απαντήσει εκ μέρους του προέδρου.

Οι όροι για τα F-35

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να βασίζεται στο άρθρο 231 του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και στο άρθρο 1245 του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.

Σύμφωνα με την επιστολή, προτού καταστεί δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της αμερικανικής νομοθεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να μην διαθέτει πλέον το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 ούτε τον σχετικό εξοπλισμό του, να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να το αποκτήσει ξανά στο μέλλον και να καλύψει όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι οι όροι αυτοί δεν έχουν μέχρι σήμερα εκπληρωθεί.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οποιαδήποτε λύση στο ζήτημα των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, να κινείται εντός του νομικού πλαισίου και να συμβαδίζει με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συνεργασία με την Τουρκία και ανησυχίες για τη Χαμάς

Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι, μετά την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Τουρκία για την επίλυση του ζητήματος των S-400, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι αυτές στηρίζονται σε κοινές ανησυχίες για την ασφάλεια και σε ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ζητώντας ταυτόχρονα λογοδοσία όταν οι ενέργειές της υπονομεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα.

Σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, η επιστολή αναγνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με την οργάνωση.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Άγκυρα συνέβαλε στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα, αξιοποιώντας τις επαφές της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για την αποδοχή της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός.