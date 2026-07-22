ΗΠΑ: Τετράχρονο παιδί ζούσε κλειδωμένο σε ντουλάπα γεμάτη περιττώματα και σκουπίδια – «Τον κρατούσα εκεί επί 1 χρόνο» παραδέχτηκε η μητέρα

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Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης παιδιού αποκαλύφθηκε στην πολιτεία του Μέριλαντ των ΗΠΑ, όπου ένα αγόρι τεσσάρων ετών βρέθηκε κλειδωμένο μέσα σε μια βρόμικη ντουλάπα, σε σπίτι γεμάτο τρωκτικά και κατσαρίδες, αναφέρει το People.

Η 28χρονη μητέρα του, Κέιλιν Νικόλ Μουρ, και ο 27χρονος σύντροφός της, Τζέιμς Ερλ Στόουν, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για κακοποίηση ανηλίκου και επτά περιπτώσεις παραμέλησης παιδιών.

Το παιδί ήταν κλειδωμένο έως και 12 ώρες την ημέρα

Οι αστυνομικοί έσπευσαν σε κατοικία στην περιοχή Κάλαγουεϊ, έπειτα από καταγγελία ότι ένα παιδί κρατούνταν κλειδωμένο σε ντουλάπα.

Το τετράχρονο βρέθηκε γυμνό, ξαπλωμένο πάνω σε σκουπίδια, ενώ η πόρτα της ντουλάπας ήταν δεμένη με ελαστικό ιμάντα (bungee cord). Στον χώρο δεν υπήρχε λειτουργικός φωτισμός ούτε φαγητό.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι τοίχοι της ντουλάπας ήταν βαμμένοι μαύροι, ενώ το πάτωμα ήταν καλυμμένο από απορρίμματα, περιτυλίγματα τροφίμων, λερωμένες πάνες και ανθρώπινα περιττώματα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι υπήρχε μια τηλεόραση στερεωμένη στον τοίχο, η οποία, όπως εκτιμούν, παρέμενε συνεχώς ανοιχτή.

«Τον κρατούσα εκεί επί έναν χρόνο»

Η μητέρα παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι το παιδί παρέμενε κλειδωμένο στη ντουλάπα περίπου 12 ώρες την ημέρα και ότι αυτή η πρακτική συνεχιζόταν εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Όπως είπε, το παιδί περνούσε εκεί ολόκληρη τη νύχτα και το έβγαζαν μόνο όταν χτυπούσε την πόρτα ή τους φώναζε.

Ο σύντροφός της παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που χρησιμοποιούσε τον ελαστικό ιμάντα για να ασφαλίζει την πόρτα της ντουλάπας.

Το σπίτι ήταν γεμάτο τρωκτικά και κατσαρίδες

Η ίδια η μητέρα περιέγραψε την κατοικία ως «τόσο επικίνδυνη», αναφέροντας ότι υπήρχαν περιττώματα αρουραίων ή ποντικιών και κατσαρίδες σε όλο το σπίτι.

Στην ίδια κατοικία ζούσαν ακόμη τέσσερα παιδιά, ηλικίας 11, 8, 1 έτους και 7 μηνών.

Το τετράχρονο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι τα υπόλοιπα παιδιά δεν χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα.

Η μητέρα επικαλέστηκε τις «ειδικές ανάγκες» του παιδιού

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η μητέρα υποστήριξε ότι ο γιος της είχε ειδικές ανάγκες και ότι τον κλείδωνε στη ντουλάπα επειδή είχε την τάση να απομακρύνεται από το σπίτι.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται στο Κέντρο Κράτησης και Αποκατάστασης της κομητείας Σεντ Μέρι, όπου αναμένουν την απολογία τους.