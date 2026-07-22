Ιράν προς Τραμπ: Απειλεί με πλήγματα σε αμερικανικές υποδομές στη Μέση Ανατολή αν δεχθεί επίθεση

Το Ιράν απάντησε στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει υποδομές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, εάν η Ουάσινγκτον προχωρήσει πρώτη σε επιθέσεις.

Η απάντηση της Τεχεράνης έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροδότησης στην Τεχεράνη, εάν σημειωθούν νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα απαντήσουμε με πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις»

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η Τεχεράνη θα ανταποδώσει με επιθέσεις σε περιφερειακές υποδομές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, εάν οι αμερικανικές δυνάμεις υλοποιήσουν πρώτες τις απειλές τους.

Η δήλωση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στον πόλεμο δηλώσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει υψηλή.

Δεν έχουν αναφερθεί νέα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά που να αφορούν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ μετά την προειδοποίηση του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η απειλή του ισχύει «από αυτή τη στιγμή και στο εξής», προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή άλλο οπλικό σύστημα εναντίον πλοίου στην περιοχή θα προκαλέσει άμεση αμερικανική στρατιωτική απάντηση.