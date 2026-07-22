Αστέρας Τρίπολης: Παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν 2026-2027

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Ο Αστέρας Τρίπολης παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ενόψει της συμμετοχής του στη Super League.

Η βασική φανέλα διατηρεί τα παραδοσιακά χρώματα της ομάδας, καθώς είναι μπλε με κίτρινες ρίγες. Η δεύτερη εμφάνιση είναι κίτρινη, ενώ η φανέλα και το σορτσάκι των τερματοφυλάκων είναι πράσινα.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι Χουλιάν Μπαρτόλο, Γιάννης Κώτσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος, οι οποίοι φόρεσαν τις νέες εμφανίσεις και φωτογραφήθηκαν στην εξέδρα του γηπέδου.

Η ομάδα της Αρκαδίας προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, με στόχο να αποφύγει τα πλέι άουτ και να διεκδικήσει μία θέση στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

«Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, σε συνεργασία με τη Nike x Intersport, παρουσιάζει τις νέες της εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Οι ποδοσφαιριστές μας φόρεσαν τη νέα φανέλα της ομάδας μας και ανέβηκαν στην εξέδρα. Οι Χουλιάν Μπαρτόλο, Γιάννης Κώτσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος ντύθηκαν με τις νέες εμφανίσεις της ομάδας μας και βρίσκονται κι αυτοί στο πέταλο.

Όλοι μαζί, κόσμος και παίκτες, με κεντρικό σύνθημα τη “συσπείρωση”, δίνουν τον παλμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με τη φανέλα μας στο πέταλο!

Ο Αστέρας Τρίπολης, σε συνεργασία με τη Nike x Intersport, έχει σχεδιάσει για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και τρίτη εμφάνιση, η οποία πιστοποιεί τη διαχρονική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του συλλόγου μας και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες».

Η τρίτη εμφάνιση θα συνδέεται με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του συλλόγου και, σύμφωνα με την ΠΑΕ, θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.