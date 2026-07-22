Θρίλερ στην Αρτέμιδα: Εντοπίστηκε στην Αθήνα το κινητό της αγνοούμενης Κινέζας – Καταθέτει ο σύζυγός της

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στην Αρτέμιδα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο σύζυγος της αγνοούμενης καταθέτει ως μάρτυρας στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου. Οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να επιβεβαιώσει ότι το κινητό τηλέφωνο που εντοπίστηκε ανήκει στη σύζυγό του.

Πώς εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας αλλοδαπός άνδρας βρήκε τη συσκευή στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια την πούλησε σε τρίτο πρόσωπο. Οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το κινητό έπειτα από άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η συσκευή είχε επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί τα δεδομένα που περιείχε.

Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η συσκευή

Το κινητό τηλέφωνο αναμένεται να σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου οι αρμόδιοι θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν τα διαγραμμένα δεδομένα, μεταξύ των οποίων κλήσεις και μηνύματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η 50χρονη και να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξέλιξη της υπόθεσης.