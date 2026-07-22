Βίντεο: Τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά πάνω σε γέφυρα στο Ρότερνταμ, 15 τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρό ατύχημα συνέβη σήμερα Τετάρτη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν πάνω στη γέφυρα Εράσμους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 15 ατόμων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Rijnmond, από τους τραυματίες, ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό παρείχαν τις πρώτες βοήθειες τόσο σε επιβάτες που παρέμεναν μέσα στα τραμ όσο και σε τραυματίες στον δρόμο. Ένα άτομο εγκλωβίστηκε σε ένα από τα οχήματα, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις περίπου 11:10 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις εικόνες από κάμερα που καταγράφει τη γέφυρα, το ένα τραμ είχε σταματήσει μπροστά από την ανοιχτή γέφυρα, όταν δεύτερο τραμ που κινούνταν προς το κέντρο της πόλης προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα από τα τραμ εκτροχιάστηκε, ενώ μεγάλος όγκος συντριμμιών και σπασμένων τζαμιών διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα. Ζημιές υπέστησαν επίσης δύο διερχόμενα αυτοκίνητα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που μίλησε στο ολλανδικό δημόσιο δίκτυο NOS.

Η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RET ανακοίνωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του ατυχήματος.

«Έχουμε δει τις εικόνες και είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και όλους τους επιβάτες που βρέθηκαν στο σημείο», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι όλα τα τραμ της RET διαθέτουν σύστημα ασφαλείας τύπου «deadman», το οποίο απαιτεί από τον οδηγό να κρατά συνεχώς πατημένο ειδικό κουμπί ή πεντάλ. Σε περίπτωση που αυτό αφεθεί, το όχημα ακινητοποιείται αυτόματα.

Μετά το ατύχημα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση των εναέριων γραμμών, ενώ η γέφυρα Έρασμος παραμένει κλειστή.

&