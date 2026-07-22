Βίντεο: Τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά πάνω σε γέφυρα στο Ρότερνταμ, 15 τραυματίες

Σοβαρό ατύχημα συνέβη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά πάνω στη γέφυρα Εράσμους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 15 ατόμων, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν ένα δεύτερο τραμ προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος ενός σταματημένου τραμ, προκαλώντας εκτροχιασμό και ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα συνέβη σήμερα Τετάρτη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν πάνω στη γέφυρα Εράσμους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 15 ατόμων.
  • Από τους τραυματίες, ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένα άτομο εγκλωβίστηκε σε ένα από τα οχήματα, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.
  • Η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RET ανακοίνωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του ατυχήματος. Μετά το ατύχημα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση των εναέριων γραμμών, ενώ η γέφυρα Έρασμος παραμένει κλειστή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό ατύχημα συνέβη σήμερα Τετάρτη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν πάνω στη γέφυρα Εράσμους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 15 ατόμων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Rijnmond, από τους τραυματίες, ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό παρείχαν τις πρώτες βοήθειες τόσο σε επιβάτες που παρέμεναν μέσα στα τραμ όσο και σε τραυματίες στον δρόμο. Ένα άτομο εγκλωβίστηκε σε ένα από τα οχήματα, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις περίπου 11:10 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις εικόνες από κάμερα που καταγράφει τη γέφυρα, το ένα τραμ είχε σταματήσει μπροστά από την ανοιχτή γέφυρα, όταν δεύτερο τραμ που κινούνταν προς το κέντρο της πόλης προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα από τα τραμ εκτροχιάστηκε, ενώ μεγάλος όγκος συντριμμιών και σπασμένων τζαμιών διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα. Ζημιές υπέστησαν επίσης δύο διερχόμενα αυτοκίνητα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που μίλησε στο ολλανδικό δημόσιο δίκτυο NOS.

Η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RET ανακοίνωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του ατυχήματος.

«Έχουμε δει τις εικόνες και είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και όλους τους επιβάτες που βρέθηκαν στο σημείο», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι όλα τα τραμ της RET διαθέτουν σύστημα ασφαλείας τύπου «deadman», το οποίο απαιτεί από τον οδηγό να κρατά συνεχώς πατημένο ειδικό κουμπί ή πεντάλ. Σε περίπτωση που αυτό αφεθεί, το όχημα ακινητοποιείται αυτόματα.

Μετά το ατύχημα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση των εναέριων γραμμών, ενώ η γέφυρα Έρασμος παραμένει κλειστή.

&

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ