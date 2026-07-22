Guardian: Ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν είναι αντιδημοφιλής και πανάκριβος, αλλά δείχνει να μην τον νοιάζει

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Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς πονοκεφάλους για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς η δημοτικότητα της σύγκρουσης καταρρέει, οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται και ακόμη και το εκλογικό κοινό του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτικό.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Άνταμ Γκάμπατ στον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να αντιμετωπίζει με αξιοσημείωτη αδιαφορία τις πολιτικές συνέπειες του πολέμου, επιμένοντας ότι προτεραιότητά του είναι αυτό που ο ίδιος θεωρεί «σωστό» και όχι το εκλογικό κόστος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Δεν σκέφτομαι τις εκλογές»

Ερωτηθείς την Τρίτη εάν θεωρεί ότι το Ιράν επιχειρεί να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές μέσω των απειλών για τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του.

«Ίσως. Δεν θα έχει καμία επίδραση πάνω μου. Εγώ απλώς θα κάνω το σωστό. Δεν σκέφτομαι ότι έρχονται εκλογές. Πολλοί λένε ότι κάνουν κάτι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Εγώ όχι», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως θεωρεί ότι «ο κόσμος είναι πολύ εντυπωσιασμένος» από τους χειρισμούς του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν καθολική δυσαρέσκεια

Δημοσκόπηση της Washington Post και της Ipsos κατέγραψε ότι μόλις το 28% των Αμερικανών θεωρεί πως ο πόλεμος στο Ιράν αξίζει να συνεχιστεί, ενώ το 68% διαφωνεί.

Την ίδια στιγμή:

μόλις το 29% πιστεύει ότι η διεθνής επιρροή των ΗΠΑ έχει ενισχυθεί επί προεδρίας Τραμπ,

το 52% θεωρεί ότι έχει αποδυναμωθεί,

ενώ μόλις 17% δηλώνει ότι βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Οι οικονομικές πιέσεις, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, φαίνεται να επηρεάζουν καθοριστικά τη στάση των ψηφοφόρων.

Ακόμη και η βάση του MAGA γυρίζει την πλάτη στον πόλεμο

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στους ανεξάρτητους ή στους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ακόμη και σημαντικό τμήμα του κινήματος MAGA εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτικό απέναντι στη συνέχιση της στρατιωτικής εμπλοκής.

Έρευνα του Politico έδειξε ότι:

το 37% των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA υποστηρίζει τη συνέχιση του πολέμου μόνο εφόσον δεν αυξηθεί περαιτέρω το οικονομικό κόστος,

ενώ το 57% θεωρεί ότι η σύγκρουση με το Ιράν ευθύνεται για την άνοδο των τιμών της βενζίνης.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν αρχίσει να προκαλούν έντονη ανησυχία και σε πρόσωπα που παραδοσιακά στηρίζουν τον πρόεδρο.

Προειδοποιήσεις ακόμη και από το Fox News

Η παρουσιάστρια του Fox News, Λόρα Ίνγκραχαμ, που συγκαταλέγεται στους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ, προειδοποίησε δημόσια ότι ο Λευκός Οίκος πρέπει να αναζητήσει τρόπο απεμπλοκής.

«Με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν λίγο περισσότερο από 100 ημέρες, ο χρόνος τελειώνει για τον πρόεδρο Τραμπ ώστε να βγει από αυτόν τον πόλεμο πριν οι ψηφοφόροι πάνε στις κάλπες. Ο πόλεμος κάνει ήδη πολλούς Ρεπουμπλικάνους νευρικούς και, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι δημοφιλής», ανέφερε.

Παράλληλα τόνισε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν μπορούν να επιτρέψουν η σύγκρουση να εξελιχθεί σε μια ατέρμονη πολιτική επιβάρυνση εάν θέλουν να διατηρήσουν τις πιθανότητές τους στις εκλογές.

Key Point: “The American people are done with war. They will not support war. They will not (voluntarily) pay for war. They will not make sacrifices to support war. They will not encourage their kids and grandkids to fight in wars. They won’t vote for politicians who promise… — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) July 22, 2026

Δισεκατομμύρια δολάρια και καμία στρατηγική εξόδου

Η οικονομική διάσταση της σύγκρουσης αποτελεί επίσης σημαντική πηγή ανησυχίας.

Κατά τη διάρκεια έντονης ακρόασης στη Γερουσία, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει 37,5 δισ. δολάρια, ενώ ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 88 δισ. δολαρίων.

Την ίδια ώρα, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι περίπου 3 δολαρίων όταν ανέλαβε την προεδρία ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Άνταμ Γκάμπατ, η απουσία μιας σαφούς στρατηγικής εξόδου, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο οικονομικό κόστος και τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, ενισχύει τις πιθανότητες ο πόλεμος να μετατραπεί σε κυρίαρχο ζήτημα της προεκλογικής περιόδου.

Pete Hegseth in Congress: Not funding this department at $1.5 trillion is the greatest threat our nation faces. pic.twitter.com/pskZwoY8ng — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) July 21, 2026

Γιατί ο Τραμπ εμφανίζεται αδιάφορος

Παρά την έντονη ανησυχία που επικρατεί στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές, ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να αντιμετωπίζει την κατάσταση διαφορετικά.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ως πρόεδρος δεύτερης θητείας δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, γεγονός που περιορίζει το προσωπικό του εκλογικό ρίσκο.

Ακόμη και στην περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή και επιχειρήσουν νέα παραπομπή του, η καταδίκη του στη Γερουσία θεωρείται εξαιρετικά απίθανη.

Ο αρθρογράφος καταλήγει ότι, ενώ μια εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικάνων θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνη για το κόμμα, ο ίδιος ο Τραμπ μοιάζει να θεωρεί πως θα μπορέσει εύκολα να την ξεπεράσει, ακόμη και αν ο πόλεμος στο Ιράν εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό βαρίδι για τους συμμάχους του.