Ιός Δυτικού Νείλου: Τι λένε στο enikos.gr Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης και Κωνσταντέλλος – «Έχουμε κρούσματα στην Αττική μετά τον Daniel»

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Το πρόσφατο επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή του δήμου της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης προκάλεσε ανησυχία, καθώς μία εβδομάδα πριν υπήρξε άλλο καταγεγραμμένο κρούσμα, στη Γλυφάδα. Πρόκειται δηλαδή για δύο περιοχές που βρίσκονται σχετικά κοντά η μία στην άλλη και σε γεωγραφική συνέχεια.

Του Στέλιου Μπαμιατζή

Εύλογα λοιπόν, δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το εάν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ειδικά για τον ντόπιο πληθυσμό των δύο αυτών πόλεων, στα Νότια Προάστια.

Το enikos.gr μίλησε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, αλλά και τον αναπληρωτή καθηγητή Επιδημιολογίας, Γκίκα Μαγιορκίνη. Αμφότεροι τόνισαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους, ελάχιστοι πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και συνήθως είναι ηλικιωμένοι και με υποκείμενα νοσήματα, εντούτοις σημείωσαν πως υπάρχει αύξηση στα κρούσματα στην Αττική και στη συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θ. Βασιλακόπουλος ανέφερε αρχικά:

«Διερευνούμε αύξηση στην περιοχή. Πάντα αυξάνουν (τα κρούσματα) το καλοκαίρι, όμως υπάρχει αύξηση και παραπάνω από όσο αναμένουμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πιο εκτεταμένους ψεκασμούς, να προχωρήσουν οι δήμοι σε ευρύτερους ψεκασμούς».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι δεν πρόκειται για μεταλλαγμένο ιό, αλλά για το… γνωστό, το κοινό κουνούπι.

«Δεν μπορούμε να ψεκάσουμε την άνοιξη γιατί θα εξοντωθούν τα πάντα. Και δεν κολλάει ο άνθρωπος από άλλο άνθρωπο, ακόμα και μολυσμένο, ούτε όμως το κουνούπι εάν τσιμπήσει μολυσμένο άνθρωπο. Το κουνούπι τσιμπάει κάποιο άγριο πτηνό.

Το πρόβλημα το έχουν οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Οι υπόλοιποι ή δεν παθαίνουν το παραμικρό ή έχουν κάποια συμπτώματα σαν ίωση», καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει από το 2010 και βρίσκεται σε έξαρση από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, αφού πρώτα εξήγησε και αυτός στο enikos.gr πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι τα κουνούπια έχουν τσιμπήσει άγρια πτηνά και δη κορακοειδή, δηλαδή κοράκια και καρακάξες, σημειώνει ότι καταγράφεται η εξής διαφορά:

«Έχουμε κρούσματα στην Αττική και όχι τόσο στην κεντρική Ελλάδα. Αυτό καταγράφεται από τον Daniel και μετά. Φαίνεται πώς κάτι έγινε και υπάρχει έντονη δραστηριότητα στην Αττική.

Παρόλα αυτά είναι πολύ πολύ μικρό το ποσοστό της εγκεφαλίτιδας. Λιγότερο από 1%. Και μιλάμε για ανθρώπους 60-65 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, σε ένα ποσοστό 80-90% δεν το καταλαβαίνουμε, το περνάμε “στο πόδι”.»

Δεν υπάρχει εμβόλιο

Ο κ. Μαγιορκίνης εξήγησε ότι δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία και πως με βάση τις άλλες χρονιές αναμένονται περί τα 20 – 30 μάξιμουμ κρούσματα όλο τον χρόνο.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Δεν περιμένουμε κάτι δραματικό.»

Ως προς την περιοχή που καταγράφηκαν τα πρόσφαρτα κρούσματα, αυτό ίσως οφείλεται σε «στάσιμα νερά αλλά και στους πληθυσμούς των πτηνών. Τα κουνούπια δεν ταξιδεύουν μακριά, πρέπει να είναι κοντά σε μολυσμένα πτηνά».

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: Είμαστε σε συναγερμό κατηγορίας 3Γ

Στο enikos.gr μίλησε και ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος αφού επίσης τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον ΕΟΠΠΥ για το κρούσμα που είναι στην περιοχή της Βάρης. Την ίδια ημέρα ο ΕΟΠΠΥ ενημέρωσε τη δημοτική αρχή πως μπαίνουν σε κατηγορία 3Γ συναγερμού για μολυσματικές νόσους με υψηλότερο όμως το 1.

Έχει υπάρξει συνεννόηση, εξήγησε ο κ. Κωνσταντέλλος, μεταξύ δήμου και ΕΟΠΥΥ για το πώς και πού θα πραγματοποιηθούν έξτρα ψεκασμοί. Μάλιστα σήμερα το μεσημέρι, έγιναν ψεκασμοί και από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα αναλάβει την περιοχή του κρούσματος.

Ψεκασμοί γίνονται και από την Περιφέρεια.

«Ολοκληρώθηκε το φάσμα των κανονικών ψεκασμών για τις προνύμφες. Αυτό έγινε αρχές Ιουλίου. Προχωρήσαμε σε έκτακτους σε κοινόχρηστους χώρους μετά το κρούσμα στη Γλυφάδα και πάλι θα γίνουν την Παρασκευή και τη Δευτέρα.

Ενημερώσαμε αμέσως τους πολίτες για να ξέρει ο κόσμος και για να δοθούν και οδηγίες.

Στην περιοχή μας υπάρχουν κάποια σημεία με λιμνάζοντα νερά, όχι όμως εκτεταμένα. Υπάρχει ένα ρέμα υπό κατασκευή, κρατά κάποια ύδατα, ήταν από τις πρώτες πιθανές εστίες στις οποίες πήγαμε και ψεκάσαμε.

Θέλω να τονιστεί επίσης ότι για πρώτη φορά έγιναν ψεκασμοί και με χρήση drone».