Κωνσταντοπούλου: Ενδυνάμωση της Δημοκρατίας μέσω θεσμικής θωράκισης της λαϊκής και κοινωνικής συμμετοχής – Τι είπε για Συνταγματική Αναθεώρηση, κυβέρνηση και Τσίπρα

Οι προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για την Συνταγματική Αναθεώρηση, το Κράτος Δικαίου και γενικότερα η λειτουργία της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τίτλο: «Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη: Η απάντηση της Πλεύσης Ελευθερίας, με το βλέμμα στο μέλλον!».

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, παρουσία βουλευτών, στελεχών, μελών και φίλων της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μια ημέρα πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, δήλωσε ότι το κόμμα της έχει δεσμευθεί για την «αναζωογόνηση της Δημοκρατίας» και τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει πιστή στο ότι «κυρίαρχος στη χώρα αυτή, είναι μόνο ένας, ο λαός και κυρίαρχη η κοινωνία». Όπως είπε, «το κράτος δικαίου στη χώρα μας καταρρακώνεται άγρια από εκείνους που εξαγοράζουν χρόνο στην εξουσία» ενώ έχουν κατακριθεί «στις συνειδήσεις των πολιτών».

«Δεν νομιμοποιούμε τη διαδικασία που ξεκινάει αύριο στη Βουλή για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Απέναντι στην καθίζηση των δημοκρατικών θεσμών χρειάζεται αντίσταση. Εμείς δεν μιλάμε για αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά για Διοργάνωση Συντακτικής Συνέλευσης, μια διαδικασία που θα φέρει τους πολίτες ξανά στη συμμετοχική διαδικασία», σημείωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπογράμμισε ότι η ενδυνάμωση της Δημοκρατίας μπορεί να επιτευχθεί «μέσω θεσμικής θωράκισης της λαϊκής και κοινωνικής συμμετοχής», ενώ επισήμανε την ανάγκη του ανοίγματος της Βουλής στη νέα γενιά, με τη θεσμοθέτηση του εκλέγεσθαι για τους πολίτες και κάτω των 25 ετών. «Βασική εγγύηση της λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η προστασία του δημοσίου χρήματος από αυτούς που το καταχρώνται. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποδεδειγμένα διασπαθίσει δημόσιο χρήμα», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, το κόμμα της προτείνει την «κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και κατάργηση του ορισμού της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβερνητική εξουσία».

Πυρά κατά της κυβέρνησης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, αλλά και το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι «δεν λαμβάνει καμίας κοινωνικής και λαϊκής εμπιστοσύνης και εμμένει να νομοθετεί».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προανήγγειλε ότι το κόμμα της θα λάβει «άμεσα θεσμικές πρωτοβουλίες για την πλήρη διαλεύκανση και λογοδοσία στα μείζονα εγκλήματα των Τεμπών, των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος».

Αναφερόμενη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, έκανε λόγο για ακόμη ένα «έγκλημα» της κυβέρνησης, για το οποίο όπως είπε, η Πλεύση Ελευθερίας από το 2022 όταν και αποκαλύφθηκε, «διεκδικούμε την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών». Συμπλήρωσε ότι έχει υπάρξει μια «τερατώδης προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου», ενώ κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα ότι «έχει διαδραματίσει ρόλο στο έγκλημα των υποκλοπών και το “θάψιμο” αυτού».

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι παρότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει χαρακτηρίσει την κυβέρνηση ως «εγκληματική οργάνωση», αυτή «προσπαθεί να μετατρέψει καταγγέλλοντες και θύματα σε καταγγελλόμενους και διωκόμενους».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε ως «ευχάριστη έκπληξη-είδηση» την σημερινή εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Αγοραστού, για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με το «μπάζωμα» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα «πυρά» της και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι την ημέρα που καιγόντουσαν οι άνθρωποι στο Μάτι το 2018, εκείνος παρίστανε μπροστά στις κάμερες ότι δεν γνώριζε για τους νεκρούς.

Παράλληλα, ανέφερε: «... και για αυτό το έγκλημα δεν υπήρξε ούτε εξεταστική, ούτε προανακριτική, ούτε οποιαδήποτε διερεύνηση και λογοδοσία. Δεν είναι απορίας άξιο ότι χρωστάει χάρη (εν. Αλέξης Τσίπρας) στον Κυριάκο Μητσοτάκη… Παρέμεινε σιωπηλός για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Κάνει χάρη στον Μητσοτάκη μπας και παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία».

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Καθολικό το αίτημα για ανεξάρτητη και αξιόπιστη Δικαιοσύνη για όλους

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και έλαβε τον λόγο ο δικηγόρος και πατέρας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος άσκησε σφοδρή κριτική για τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, λέγοντας ότι «έχουμε έλλειμμα αξιοπιστίας».

Τόνισε ότι «σήμερα είναι καθολικό το αίτημα για ανεξάρτητη και αξιόπιστη Δικαιοσύνη παντού και για όλους», ενώ επισήμανε ότι «πρέπει να υπάρχει επιτέλους μια εθνική στρατηγική που να υπερασπίζεται την εθνική ασφάλεια και ανεξαρτησία, όχι ευκαιριακά και με περιφερόμενους επιλεγόμενους από την εκάστοτε κυβέρνηση ειδικούς».

Μιλώντας για την Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Κωνσταντόπουλος, δήλωσε ότι χρειάζεται «Συντακτική αλλαγή του Συντάγματος», αλλά και ότι «όλες οι Συνταγματικές Αναθεωρήσεις μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν σκοπιμότητες της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας».

Τέλος, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, είπε ότι σήμερα «δεν κυβερνάει η Βουλή, ούτε η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά ο στενός πυρήνας του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ