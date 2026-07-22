Έντονη αντιπαράθεση ΚΚΕ – Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Κατήφορος και βούρκος» – «Αφήνετε τα σκουπίδια σας να τα μαζεύουν οι υπάλληλοι»

Σύγκρουση υπήρξε στη Βουλή ανάμεσα στο ΚΚΕ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατήγγειλε ΚΚΕ και ΝΔ για υπόγεια συνεννόηση εναντίον της και τον Ν. Καραθανασόπουλο να τη χαρακτηρίζει βούρκο και κατήφορο.

Όλα άρχισαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον προεδρεύοντα, βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη να γνωστοποιήσει τον αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν με επιστολική ψήφο κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας της, θέτοντας ζήτημα απαρτίας και στη συνέχεια επιτέθηκε στο ΚΚΕ επικαλούμενη τα όσα είχαν συμβεί στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, όταν κάλεσε την Άμεση Δράση.

«Όταν κάλεσα το 100 οι κακοποιητές της ΝΔ άρχισαν να φεύγουν. Ο Γεωργαντάς πήγε δεξιά στα γραφεία του ΚΚΕ και ζήτησε ενισχύσεις από τον Καραθανασόπουλο. Εγώ τον κατήγγειλα και καταγράφηκε», είπε αρχικά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος ζήτησε από την κα Κωνσταντοπούλου να του υποδείξει το άρθρο που επικαλείται για τη μη ύπαρξη απαρτίας.

«Γιατί δεν μου απαντάτε;», ρώτησε με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει:

«Τρώω μια καραμέλα για τον λαιμό μου και δεν μπορώ».

Τότε παρενέβη ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος:

«Τρώει καραμέλες μέσα στην αίθουσα και μετά της έφταιγαν τα κρακεράκια», φώναξε.

Τον λόγο έλαβε ο Ν.Καραθανασόπουλος ο οποίος αφού είπε ότι ο Γεωργαντάς δεν μπήκε ποτέ στα γραφεία του ΚΚΕ και ότι ο ίδιος απλώς τον ρώτησε αν θα συνεχιστεί η διαδικασία, έκλεισε λέγοντας:

«Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος και το λέω για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Η αναφορά του κ. Καραθανασόπουλου έριξε λάδι στη φωτιά με την κα Κωνσταντοπούλου να παίρνει τον λόγο και να επιτίθεται με σφοδρότητα στο ΚΚΕ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι βουλευτές του αφήνουν σκουπίδια στα έδρανα για να τα μαζεύουν οι υπάλληλοι της Βουλής.

«Απορώ που λέτε ότι εκπροσωπείτε τον λαϊκό κόσμο και αυτό που ήρθατε να πείτε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι εγώ είμαι ο βούρκος και ο κατήφορος. Το μόνο πρόσωπο στο οποίο επιτίθεστε είμαι εγώ. Και αυτό δεν είναι λαϊκό. Δεν τιμώ αυτούς που γίναν ιδιοκτήτες των αγώνων άλλων ανθρώπων και αφήνουν τα έδρανά τους κενά εισπράττοντας μισθό. Και αφήνουν σκουπίδια πίσω στα έδρανα για να τα μαζεύουν εργαζόμενοι. Αφήνετε τα μπουκάλια σας, τα χαρτιά σας , τα σκουπίδια σας. Εμείς δεν αφήνουμε μισή καρφίτσα. Δεν θεωρούμε ότι είναι κανείς εδώ για να μας υπηρετεί. Βούρκο και κατήφορο να απευθύνετε αν έχετε τα κότσια στον Γεωργιάδη. Και ο Λαμπρούλης αν έχει τα κότσια να απευθυνθεί προσωπικά στους εκπροσώπους του βούρκου και του κατήφορου. Αφήστε τα σάπια λοιπόν” είπε ενώ στη συνέχεια και με κλειστά τα μικρόφωνα συνέχισε να φωνάζει για επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό.