Μαίρη Λίντα: Τι της είχε ζητήσει ο Μίκης Θεοδωράκης όταν της έδωσε τη «Μυρτιά» – «Τότε τον λάτρεψα περισσότερο από κάθε άλλη φορά…»

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Το 2021 μετά τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, η ερμηνεύτρια είχε μιλήσει για την συνεργασία της με τον συνθέτη, αναφέροντας και ιστορίες από αυτή. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Μαίρη Λίντα
Φωτογραφία: INTIME NEWS / Papadakispress
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαίρη Λίντα είχε αποκαλύψει τι της είχε ζητήσει ο Μίκης Θεοδωράκης όταν της έδωσε τη «Μυρτιά».
  • Τον είχε χαρακτηρίσει «υπέροχο ως συνθέτη, αλλά υπέροχο και ως οικογενειάρχη».
  • Είχε αναφερθεί επίσης στο «Μέρα Μαγιού», τονίζοντας ότι «εκεί, νομίζω έδωσα το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής μου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει «αποχαιρετήσει» πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες. Κάθε φορά που γίνεται γνωστός ο θάνατος μιας μεγάλης προσωπικότητας από τον κόσμο της τέχνης, όλοι νιώθουν πως φεύγει ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας, της παλιάς Ελλάδας, που είχε μία άλλη αίγλη. Η απώλεια της Μαίρης Λίντα προκάλεσε την Τετάρτη 22 Ιουλίου αυτή τη δυσάρεστη αίσθηση, σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών. Ωστόσο το έργο που αφήνει πίσω της και οι ιστορίες που το συνοδεύουν, θα μείνουν για πάντα ως «κληρονομιά» στον λαό.

Συγκινεί ο Σπύρος Μπιμπίλας για την Μαίρη Λίντα: «Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε»

Όταν τον Σεπτέμβριο του 2021 ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή, η Μαίρη Λίντα είχε μιλήσει στην «Espresso» και τον Νίκο Νικόλιζα, για τον σπουδαίο συνθέτη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον δημοσιογράφο, η αείμνηστη καλλιτέχνις είχε αναφερθεί και στη στιγμή που ο Μίκης Θεοδωράκης της είχε δώσει τη «Μυρτιά».

Μάκης Δελαπόρτας για Μαίρη Λίντα: «Σήμερα την αποχαιρετώ λέγοντας…»

Τότε, η Μαίρη Λίντα είχε εξομολογηθεί: «Όταν μου έδωσε τη “Μυρτιά” μού είπε: “Αυτό το τραγούδι θέλω να το πεις καλύτερα απ’ όλα”. Παραξενεύτηκα γιατί δεν ήξερα γιατί μου το έλεγε αυτό. Γυρίζει και μου λέει: “Είναι γραμμένο για τη σύζυγό μου, τη Μυρτώ. Είναι τα πάντα για μένα”.

Τότε τον Μίκη ειλικρινά τον λάτρεψα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Μιλούσε πάντα για την οικογένειά του και τα μάτια του βούρκωναν. Υπέροχος ως συνθέτης, αλλά υπέροχος και ως οικογενειάρχης. Πόσες φορές μάς έκανε το τραπέζι και πόσες άλλες καθόμασταν με τις ώρες, εγώ, ο Μίκης και ο Χιώτης, να μιλάμε για ιστορίες του μπουζουκιού και πώς τα τραγούδια γίνονται μεγάλα μέσα από τα στόματα των απλών ανθρώπων. Φιλοσοφημένος άνθρωπος». 

Μαίρη Λίντα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της – Η επιθυμία που είχε εκφράσει

 

Σε άλλο σημείο, η αγαπημένη ερμηνεύτρια είχε πει: «Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά το “Μέρα Μαγιού” είναι και από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Εκεί, νομίζω έδωσα το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής μου.

Θυμάμαι όταν το είπα στο μικρόφωνο του στούντιο, βγαίνει ο Μίκης και φωνάζει “ναι, αυτό είναι. Αυτό θέλω”. Ο Μίκης πάντα χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν τελείωνε μια φωνογράφηση και του άρεσε».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ