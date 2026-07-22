Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών: Το νέο πορτρέτο που δημοσίευσαν ο Ουίλιαμ και η Κέιτ για τα γενέθλιά του

«Χρόνια πολλά για τα 13α σου γενέθλια Τζορτζ». Ο Πρίγκιπας Τζορτζ γιόρτασε την είσοδό του στην εφηβεία με ένα νέο επίσημο πορτρέτο. Η φωτογραφία δείχνει τον μελλοντικό Βασιλιά Τζορτζ Ζ΄, που έχει ψηλώσει αρκετά, να φοράει κοστούμι μετά το Trooping the Colour τον περασμένο μήνα.

Δημοσιεύτηκε από τους γονείς του, τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμα: «Χρόνια Πολλά για τα 13α γενέθλιά σου, Τζορτζ!»

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον από έναν από τους αγαπημένους και πιο πιστούς φωτογράφους του ζευγαριού, τον Ματ Πόρτεους, και σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο στάδιο στη ζωή του νεαρού πρίγκιπα.

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Το επόμενο βήμα στο Κολλέγιο Ίτον

Τον Σεπτέμβριο θα γίνει εσώκλειστος μαθητής στο Κολλέγιο Ίτον, εγκαινιάζοντας την εμπειρία του στο λύκειο. Θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος δημιούργησε μερικές από τις δυνατές φιλίες της ζωής του όσο ήταν μαθητής εκεί.

Θα είναι η πρώτη φορά από το 2019 που ο Τζορτζ δεν θα πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με τουλάχιστον ένα από τα δύο αδέλφια του, την Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον Πρίγκιπα Λούι.

Παράλληλα, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ συνεχίζουν να καθοδηγούν τον μεγαλύτερο γιο τους σε μια ελεγχόμενη πορεία προς τη δημόσια ζωή, με τον Τζορτζ να αναλαμβάνει έναν μικρό αλλά αυξανόμενο αριθμό επίσημων υποχρεώσεων κάθε χρόνο.

Εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο Γουίμπλεντον νωρίτερα αυτό το μήνα με την οικογένειά του, αλλά είναι απίθανο να επανεμφανιστεί δημοσίως μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο το φθινόπωρο.

«Πότε μεγάλωσε τόσο;»: Ο ενθουσιασμός των θαυμαστών της βασιλικής οικογένειας

Ο Τζορτζ, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο από τα παιδιά της οικογένειας, «παρουσιάστηκε» για πρώτη φορά στον κόσμο όταν η μητέρα του και ο Ουίλιαμ βγήκαν από την πτέρυγα Lindo Wing κρατώντας τον στην αγκαλιά τους. Φορώντας ένα καλοκαιρινό φόρεμα σε απαλό μπλε χρώμα, η Κέιτ έλαμπε καθώς εκείνη και ο Ουίλιαμ παρουσίαζαν το πρώτο τους παιδί, τον Τζορτζ Αλέξανδρο Λούι, στην υφήλιο.

Οι λάτρεις της βασιλικής οικογένειας δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο «μεγάλωσε» ο Τζορτζ στην πρόσφατη φωτογραφία των γενεθλίων του, με χρήστες του X να γράφουν: «Τι εννοείτε ότι είναι πλέον επίσημα έφηβος;!»

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Έφηβος επιτέλους! Εύχομαι στον Πρίγκιπα Τζορτζ πολύ Χρόνια Πολλά για τα 13α γενέθλιά του! Ελπίζω να είχε μια υπέροχη μέρα, περιτριγυρισμένος από την εκπληκτική οικογένεια και τους φίλους του xx».

Οι θαυμαστές εξέφρασαν τα ίδια συναισθήματα όταν ο Τζορτζ συνόδευσε τη βασιλική οικογένεια για να γιορτάσουν τα επίσημα γενέθλια του παππού του, Βασιλιά Καρόλου, στο Trooping the Colour τον περασμένο μήνα.

Ενθουσιάστηκαν λέγοντας ότι «μεγαλώνει τόσο γρήγορα», καθώς ο Τζορτζ έδειχνε ήρεμος και γεμάτος αυτοπεποίθηση χαιρετώντας τα πλήθη κατά τη διάρκεια της βόλτας με την άμαξα προς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, μαζί με τη μητέρα του, την αδελφή του, Σάρλοτ, και τον μικρότερο αδελφό του, Λούι.

Όσοι παρακολουθούν τη βασιλική οικογένεια εντυπωσιάστηκαν επίσης από το ύψος του Τζορτζ όταν συνόδευσε την Αικατερίνη στη βάση RAF Coningsby στο Λίνκολνσαϊρ τον περασμένο μήνα.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από το Παλάτι του Κένσινγκτον έδειχνε τη βασιλική μητέρα και τον γιο να επιθεωρούν τα αεροπλάνα στις εγκαταστάσεις – με τον νεαρό πρίγκιπα να φαίνεται πλέον να στέκεται μόλις λίγο πιο κοντός από τη μητέρα του, η οποία έχει ύψος 1,75 μ.

Ενόψει των 13ων γενεθλίων του, ο ειδικός σε βασιλικά θέματα Ρόμπερτ Τζόμπσον δήλωσε στη Daily Mail ότι ο χρόνος του Πρίγκιπα Τζορτζ στο Ίτον θα απέχει παρασάγγας από τις εμπειρίες του πατέρα του, λόγω της «σταθερής» ζωής του στο σπίτι.

«Η διαφορά είναι τα πάντα», δήλωσε ο κ. Τζόμπσον. «Ο Ουίλιαμ μπήκε στο Ίτον [σε ηλικία 14 ετών] κουβαλώντας τον συζυγικό πόλεμο των γονιών του. Ο Τζορτζ μπαίνει προερχόμενος από ένα ήρεμο και σταθερό σπίτι».

Ο κ. Τζόμπσον είπε ότι ο μελλοντικός Βασιλιάς και η Βασίλισσα έχουν κάνει τα πάντα για να υποστηρίξουν τον μεγαλύτερο γιο τους σε αυτή τη μετάβαση, καθώς ο Τζορτζ προετοιμάζεται για μια νέα ακαδημαϊκή εποχή. «Τους ζήτησε αν μπορούσε να είναι εβδομαδιαίος εσώκλειστος στο σχολείο Λάμπρουκ (Lambrook). Συμφώνησαν. Αυτό τον βοήθησε να αναπτυχθεί, να γίνεις μέρος μιας ομάδας», είπε ο ειδικός.

«Είναι έξυπνος. Αγαπά την ιστορία. Στεκόμενος μπροστά στην πανοπλία του Ερρίκου Η΄ τον περασμένο Οκτώβριο, ο πατέρας του το είπε ξεκάθαρα: “Ο Τζορτζ, ο γιος μου, είναι πολύ καλύτερος στην ιστορία από μένα, και τώρα πρέπει να διασταυρώνω τις ημερομηνίες μαζί του».

«Παίζει ποδόσφαιρο και χόκεϊ. Το χόκεϊ είναι το άθλημα της μητέρας του. Υποστηρίζει την Άστον Βίλα, όπως ο μπαμπάς του. Του αρέσει να ζητωκραυγάζει και να πανηγυρίζει δημόσια. Δεν γλίτωσε όμως από τον πόνο. Είδε τη μητέρα του να παλεύει και να κερδίζει τη μάχη με τον καρκίνο. Είδε τον παππού του να ζει με αυτόν. Βγήκε πιο δυνατός και σταθερός.

Το Ίτον θα είναι μια πρόκληση, αλλά το ότι βρίσκεται κοντά στο σπίτι, στη σκιά του Κάστρου του Γουίνδσορ, θα βοηθήσει. Καθώς θα βγει φορώντας το φράκο και το ειδικό κολλάρο του, θα μοιάζει με ζωγραφιά. Όμως το περιβάλλον θα τον προστατεύσει, όπως προστάτευσε και τον πατέρα του που μεγαλούργησε εκεί. Μετά χρειάζεται χρόνος. Πάρα πολύς χρόνος, ας ελπίσουμε, για χάρη του Τζορτζ».

Η καλοκαιρινή εμφάνιση στο Γουίμπλεντον και τα πορτρέτα του παρελθόντος

Τα γενέθλια του Τζορτζ έρχονται μετά την τελευταία δημόσια έξοδό του στους τελικούς του Γουίμπλεντον μαζί με τους γονείς του και την αδελφή του, Σάρλοτ.

Τα δύο αδέλφια κέρδισαν τις καρδιές των θαυμαστών καθώς έσπευσαν έξω από το Βασιλικό Θεωρείο στο Κεντρικό Γήπεδο για να πάρουν καπέλα ηλίου, όταν η θερμοκρασία στο Λονδίνο ανέβηκε στους 29°C την τελευταία ημέρα του Πρωταθλήματος.

Φωτογραφίες έδειχναν τον Τζορτζ να χρησιμοποιεί ανεμιστήρα χειρός καθώς παρακολουθούσε τον Γιάνικ Σίνερ να κερδίζει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό αγώνα του τουρνουά.

Αφού τακτοποιήθηκαν, φάνηκε ότι η ανυπόφορη ζέστη είχε επηρεάσει τον νεαρό πρίγκιπα, με τον Τζορτζ να φωτογραφίζεται να χρησιμοποιεί έναν λευκό φορητό ανεμιστήρα παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποίησε η μητέρα του την προηγούμενη ημέρα για τον τελικό των γυναικών.

Ο νεαρός πρίγκιπας φαινόταν με αναψοκοκκινισμένα μάγουλα καθώς κρατούσε τον εαυτό του δροσερό και ενυδατωμένο κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα θερμού καιρού.

Ήταν μια μέρα γεμάτη διασκέδαση για τον Τζορτζ και τη Σάρλοτ, οι οποίοι εθεάθησαν να γελούν και να κουβεντιάζουν μεταξύ τους, ενώ το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ο Λούι, που έκλεισε τα οκτώ νωρίτερα φέτος, απουσίαζε.

Το πορτρέτο για τα 12α γενέθλια του Πρίγκιπα Τζορτζ είχε τραβηχτεί από τον βασιλικό φωτογράφο Τζος Σίνερ (Josh Shinner) στο Νόρφολκ.

Σε εκείνη τη φωτογραφία, ο Τζορτζ ήταν ντυμένος με ένα λευκό καρό πουκάμισο και ένα γκρίζο/χακί γιλέκο, καθώς έγερνε πάνω από μια ξύλινη αυλόπορτα και χαμογελούσε στην κάμερα.

Ένα χρόνο πριν από αυτό, το Παλάτι του Κένσινγκτον είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τζορτζ, ο οποίος έδειχνε κομψός μέσα σε κοστούμι, όταν έκλεισε τα 11 του χρόνια.