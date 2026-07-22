Σωκράτης Φάμελλος για την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ: Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος μέσω βίντεο στα social media. Εξήγησε ότι η απόφασή του οφείλεται στο ότι τα πρόσφατα γεγονότα δεν συνάδουν με τις αξίες της Αριστεράς και στην αδυναμία του να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Ο ίδιος δηλώνει πιστός στις ιδέες της Αριστεράς και επιδιώκει ευρεία προοδευτική σύγκλιση για την ανατροπή της Δεξιάς.

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Πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
  • Δήλωσε πως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς και δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση.
  • Παραμένει πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς, δηλώνοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών για ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

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Με βίντεο στα social media ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε τους λόγους για την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί.

Ανεξαρτητοποιείται από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος

Ολόκληρη η δήλωση

Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.
Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ.

Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.

Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς.

Δείτε το βίντεο:

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