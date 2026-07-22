Χάρτης πρόβλεψης Πυρκαγιών (23/7): Στο «πορτοκαλί» Αττική, Εύβοια και Ρόδος

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δείχνει πολύ υψηλό κίνδυνο για Αττική, Εύβοια και Ρόδο την Πέμπτη 27/7, λόγω προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε την Τετάρτη 22/7, με πολλές περιοχές να βρίσκονται ήδη σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας «RED CODE» και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να απευθύνει ισχυρή έκκληση για προσοχή των πολιτών.

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Χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Πέμπτη 23/7 σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας.
  • Οι προβλέψεις για υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες.
  • Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση για μέγιστη προσοχή και αποφυγή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Πέμπτη (23/7) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις παρακάτω περιοχές:

Καύσωνας: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών καταιγίδων
  • Αττική
  • Εύβοια
  • Ρόδος

Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών.

 

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Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Στο μεταξύ, την  Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Τετάρτη (22/7), ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, μετά τη έκδοση του Έκτακτου Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) της ΕΜΥ.

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Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής σήμερα Τετάρτη αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Επίσης στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, οι οποίες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ήδη σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση κινητοποίησης «RED CODE»:

            ⁃           η Περιφέρεια Αττικής,

            ⁃           οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

            ⁃           οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

            ⁃           οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

            ⁃           Περιφέρεια Θεσσαλίας,

            ⁃           οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

            ⁃           η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

 

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