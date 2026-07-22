Βρετανία: Το «(What’s The Story) Morning Glory?» των Oasis είναι το εμπορικότερο άλμπουμ όλων των εποχών – Η πλήρης λίστα

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Το θρυλικό «(What’s The Story) Morning Glory?» του ροκ συγκροτήματος Oasis είναι πλέον το πιο επιτυχημένο στούντιο άλμπουμ στην ιστορία της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων και streaming της Official Charts Company, ο δεύτερος δίσκος του συγκροτήματος από το 1995 βρίσκεται στην 3η θέση της συνολικής λίστας με τα δημοφιλέστερα άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εκτόξευση και η σύγκριση με τα μεγαθήρια

Το «…Morning Glory» έχει συγκεντρώσει 6,2 εκατομμύρια μονάδες στα βρετανικά charts μέχρι σήμερα και σημείωσε αύξηση στα streams μετά την τεράστια περιοδεία επανένωσης των Oasis στο Live ’25 το περασμένο καλοκαίρι.

Το LP βρίσκεται πίσω από δύο παλιές συλλογές «Greatest Hits» των Queen και των ABBA, στο νούμερο ένα και δύο, αντίστοιχα.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος των Oasis, το «Definitely Maybe»του 1994, μπήκε επίσης στη λίστα με τα 40 κορυφαία στο νούμερο 39.

Η επέτειος των 70 χρόνων του Official Albums Chart

Τα νέα έρχονται καθώς το Επίσημο Chart Άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου γιορτάζει την 70η επέτειό του σήμερα.

Σχολιάζοντας την ιστορική αυτή διάκριση των Oasis, οι υπηρεσιακοί συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της Official Charts, Μπέκα Μόναχαν και Κρις Όστιν, δήλωσαν: «Θερμά συγχαρητήρια στους Oasis, καθώς το ασύγκριτο “(What’s The Story) Morning Glory?” ανακηρύσσεται και επισήμως το εμπορικότερο στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Τρεις δεκαετίες μετά, το μέγεθος και η επιρροή του παραμένουν εξαιρετικά — πρόκειται για έναν καθοριστικό βρετανικό δίσκο που συνεχίζει να ενώνει γενιές, να γεμίζει στάδια και να ντύνει μουσικά τις ζωές μας. Ο εορτασμός των 70 χρόνων του Official Albums Chart προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να τιμήσουμε τη διαχρονική θέση του άλμπουμ στην καρδιά της μουσικής κουλτούρας. Ο τρόπος με τον οποίο οι θαυμαστές ανακαλύπτουν και απολαμβάνουν τη μουσική μπορεί να αλλάζει συνεχώς, όμως το άλμπουμ παραμένει η απόλυτη έκφραση της δημιουργικότητας, της φιλοδοξίας και του οράματος ενός καλλιτέχνη».

Παράλληλα, συμπλήρωσαν: «Για επτά δεκαετίες, το chart καταγράφει τους δίσκους που καθηλώνουν τη συλλογική φαντασία του κοινού — καθιστώντας τα επιτεύγματα κάθε καλλιτέχνη αυτής της λίστας το πλέον αρμόζον επίκεντρο για αυτή την επετειακή ορόσημο».

Τα 10 κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών στο επίσημο chart του Ηνωμένου Βασιλείου

«Greatest Hits» – Queen (1981) «Gold: Greatest Hits» – ABBA (1992) «(What’s The Story) Morning Glory?» – Oasis (1995) «21» – Adele (2011) «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» – The Beatles (1967) «Rumours» – Fleetwood Mac (1977) «The Dark Side Of The Moon» – Pink Floyd (1973) «Thriller» – Michael Jackson (1982) «Legend» – Bob Marley & The Wailers (1984) «Brothers In Arms» – Dire Straits (1985)

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, NME