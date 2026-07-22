Μαίρη Λίντα: Η Finos Film αποχαιρετά την αγαπημένη τραγουδίστρια – Δείτε το βίντεο

Η Finos Film αποχαιρέτησε την αγαπημένη τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή, αναγνωρίζοντας την ως σπουδαία ερμηνεύτρια με ξεχωριστό ταμπεραμέντο που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα χάρισε τη φωνή της σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μουσικά αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης.

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ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Finos Film αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα με ανάρτηση στα social media, αναφέροντας: «Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι».
  • Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης.
  • Η ανάρτηση της Finos Film καταλήγει με τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της και με λόγια της Μαίρης Λίντα: «Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα».

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«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι» αναφέρει η Finos Film σε ανάρτηση στα social media.

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«Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων». Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αντίο, Μαίρη Λίντα. «Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα» καταλήγει η ανάρτηση.

Δείτε το βίντεο

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

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