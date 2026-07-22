Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX για υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου με τα κατεχόμενα – Σεισμικές έρευνες από το «Oruc Reis»

Η Άγκυρα εξέδωσε ειδοποίηση NAVTEX, ισχύος έως τις 30 Αυγούστου, για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών που αφορούν τον σχεδιασμό υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, μήκους 101 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα. Το ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» έχει λάβει έγκριση να πραγματοποιήσει γεωφυσικές χαρτογραφήσεις, θέτοντας σε εφαρμογή μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του ψευδοκράτους.

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Διεθνή Νέα

Ορούτς Ρέις oruc reis
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άγκυρα εξέδωσε ειδοποίηση NAVTEX με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου, για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών για τον σχεδιασμό υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, συνολικού μήκους 101 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα.
  • Το ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» λαμβάνει την έγκριση να πραγματοποιήσει γεωφυσικές χαρτογραφήσεις για τον αγωγό. Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα παρέχει φυσικό αέριο στο νησί και θα μπορούσε τελικά να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Τουρκία και στην Ευρώπη.
  • Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν την πρώτη πρακτική εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας που συνήφθη στις 10 Ιουλίου ανάμεσα στην τουρκική κυβέρνηση και τη διοίκηση του ψευδοκράτους.

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Σύμφωνα με την τουρική έκδοση του Bloomberg, η Άγκυρα εξέδωσε ειδοποίηση NAVTEX με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου, για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών για τον σχεδιασμό υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, συνολικού μήκους 101 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα.

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«Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα παρέχει φυσικό αέριο στο νησί και θα μπορούσε τελικά να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Τουρκία και στη συνέχεια στην Ευρώπη», υποστηρίζουν τουρκικά ΜΜΕ.

Στους σχεδιασμούς το «Oruc Reis»

Βάσει της εκδοθείσας NAVTEX, το ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» λαμβάνει την έγκριση να πραγματοποιήσει γεωφυσικές χαρτογραφήσεις κατά μήκος της διαδρομής όπου προγραμματίζεται να ποντιστεί ο αγωγός μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν την πρώτη πρακτική εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας που συνήφθη στις 10 Ιουλίου ανάμεσα στην τουρκική κυβέρνηση και τη διοίκηση του ψευδοκράτους, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της υποθαλάσσιας υποδομής.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η ανταλλαγή ναυτικών οδηγιών NAVTEX καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 στην Ανατολική Μεσόγειο είχαν οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση της έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα.

Αφότου η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX ανατολικά της Κρήτης, η Τουρκία απάντησε με αντί-NAVTEX, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή εμπίπτει στη δική της υφαλοκρηπίδα.

Στη συνέχεια, η τουρκική πλευρά προχώρησε σε περαιτέρω ανακοινώσεις λόγω των σεισμικών ερευνών που πραγματοποιούσε το σκάφος Oruç Reis.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διαδρομής

Δίνοντας το τεχνικό πλαίσιο του εγχειρήματος, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το σύστημα θα αποτελείται από μια γραμμή μεταφοράς 101 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει 97 χλμ. υποθαλάσσιου τμήματος και 4 χλμ. χερσαίου, συνδέοντας το Αναμούρ στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας με το Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας.

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