Καλεντερίδης στον ΑΝΤ1: «Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα, η Τουρκία επικαλείται αυτό το δόγμα» – Τι είπε για τις NAVTEX 

Σύνοψη από το

  • Ο πολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης ξεκαθάρισε πως “δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα”, με την Τουρκία να είναι αυτή που “επικαλείται αυτό το δόγμα”.
  • Τα Ίμια αποτελούν “νησιά αδιευκρίνιστης κυριαρχίας και ιδιοκτησίας” ως αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης του Κλίντον, παρά την τότε εκτίμηση του αμερικανικού ΥΠΕΞ ότι ήταν ελληνικά.
  • Ο Σάββας Καλεντερίδης χαρακτήρισε τη NAFTEX, η οποία εκδόθηκε “επ’ αόριστον”, ως κάτι “χειρότερο από το Casus Beli”, τονίζοντας πως “κόβουν το Αιγαίο στη μέση” και αφαιρούν δικαιοδοσίες από την Ελλάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σάββας Καλεντερίδης, ΑΝΤ1

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε ο πολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο με αφορμή την πολιτική θύελλα που ξέσπασε από τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ,Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο κ. Καλεντερίδης τόνισε αρχικά: « Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα. Η Τουρκία επικαλείται αυτό το δόγμα. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε σχετικά με τα Ίμια και το τι συμβαίνει τώρα εκεί, με τον κ. Καλεντερίδη να απαντά: «Με εξαίρεση τα Ίμια όπου παρότι η νομική υπηρεσία του του αμερικανικού ΥΠΕΞ, είχε πει εκείνο το βράδυ ότι τα Ίμια είναι ελληνικά, με πολιτική απόφαση ο Κλίντον επέλεξε την επίλυση της κρίσης με όχι στρατεύματα, όχι σημαίες και από τότε τα Ίμια είναι νησιά αδιευκρίνιστης κυριαρχίας και ιδιοκτησίας. Αλλά είναι μόνο στα Ίμια. Είναι το αποτέλεσμα της κρίσης».

«Η NAVTEX είναι χειρότερη από το casus beli»

Στη συνέχεια ο κ. Καλεντερίδης αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της τουρκικής NAVTEX.

“Όσον αφορά τη NAVTEX σήμερα η Τουρκία το πήγε επ’ αόριστον. Είναι χειρότερο από το Casus Beli. Με τη NAVTEXκόβουν το Αιγαίο στη μέση και αφαιρούν από την Ελλάδα δικαιοδοσίες που έχει και αρμοδιότητες να εκδίδει NAVTEX να κάνει ασκήσεις. Επ’ αόριστον. Και υποθηκεύεται το μισό Αιγαίο με αυτή τη NAVTEX » ανέφερε.

Ιωάννης Εγκολφόπουλος, αντιναύαρχος ε.α. για Ίμια: «Δεν έχει αξία να επαναφέρουμε»

Ο κ. Εγκολφόπουλος, ναύαρχος ε.α., τοποθετήθηκε για τα Ίμια στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Το ότι γίνονται ένα δύο ντοκιμαντέρ και λένε κάποιες ιστορικές στιγμές (για τα Ίμια) δεν έχει καμία αξία να τα επαναφέρουμε διότι τα λάθη μας τα έχουμε  διορθώσει. Είμαι από αυτούς που έχω ζήσει και τις τρεις κρίσεις και το ’76 και το ’87 και το ’96. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή εδώ που βαδίζουμε και πάμε σε έναν πολύ καλό δρόμο να επαναφέρουμε πράγματα. Ότι έγινε, έγινε. Πρώτον πονάνε και δεύτερον εκείνο το βράδυ θα το σέρνουμε όσοι το ζήσαμε μαζί μας. Δεν χρειάζεται να τα ανοίγουμε. Ότι κακό έγινε έχει διορθωθεί. Ας τ’ αφήσουμε, ας τ’ αφήσουμε ποιος φταίει» δήλωσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το  15:15 και μετά:

