ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: Οι μάσκες έπεσαν

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ

«Οι μάσκες έπεσαν» τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές και σημειώνουν ότι «πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου κοντά 7 ώρες για να τοποθετηθεί για όσα πρωτοφανή συνέβησαν σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων».

Νωρίτερα, οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, ανέφεραν, μεταξύ άλλων, πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο» και πρόσθεταν ότι «αναφερόμενος στο ζήτημα της επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές έκανε λόγο για “πραξικόπημα” και “θεσμική εκτροπή”, διαστρεβλώνοντας πλήρως τα πραγματικά περιστατικά».

Τι απαντούν από το ΠΑΣΟΚ

Όπως σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ, «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια κύριοι και κυρίες του Μαξίμου: Για ποιον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; Έχετε απάντηση; Χρειάζεστε άλλες 7 ώρες… να το μελετήσετε το θέμα;».

«Σήμερα αποκαλύφθηκαν ξανά  μέρα -μεσημέρι η φαυλότητα και οι αντιθεσμικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπληρώνει: «Οι μάσκες έπεσαν. Δεν έχει κανένας πολίτης πια αμφιβολία για την παρακμή στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς».

Καταλήγοντας, από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως «όσο για τις απειλές, ας γνωρίζετε ότι στη Δημοκρατική Παράταξη δεν σας παίρνει!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

