Κρεμλίνο: Δεν χρειάζεται η αντίδραση της Ουκρανίας για την εκεχειρία στις 9 Μαΐου

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Peskov Πεσκόφ
Φωτογραφία: Reuters

Η αντίδραση της Ουκρανίας «δεν είναι απαραίτητη» για την εφαρμογή της προτεινόμενης εκεχειρίας στις 9 Μαΐου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προκαλώντας νέα ένταση γύρω από την πρωτοβουλία της Μόσχας.

«Απόφαση του Πούτιν – θα εφαρμοστεί»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια στάση πρέπει να κρατήσει το Κίεβο, ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι η εκεχειρία αποτελεί μονομερή απόφαση της ρωσικής ηγεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Vot Tak.

«Αυτή είναι απόφαση του αρχηγού του ρωσικού κράτους και θα υλοποιηθεί. Φυσικά, όλοι θα περίμεναν κάποια αντίδραση από το καθεστώς του Κιέβου σε επίπεδο προθέσεων, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει», δήλωσε.

Ζελένσκι: «Να διευκρινιστεί τι ακριβώς προτείνει η Μόσχα»

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ζήτησε από την ομάδα του να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της ρωσικής πρότασης.

Όπως σημείωσε, το Κίεβο θέλει να καταλάβει αν πρόκειται για «μερικές ώρες ασφάλειας για την παρέλαση στη Μόσχα ή κάτι ευρύτερο».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ουκρανική πλευρά επιδιώκει μακροχρόνια κατάπαυση του πυρός και βιώσιμη ειρήνη.

Πώς προέκυψε η πρόταση για εκεχειρία

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, η πρόταση για εκεχειρία στις 9 Μαΐου διατυπώθηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται θετικός.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιδέα για μια «σύντομη κατάπαυση του πυρός» προήλθε από τον ίδιο.

Ασαφές το πλαίσιο – αλλαγές και στην παρέλαση

Ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι οι ακριβείς ώρες της εκεχειρίας θα καθοριστούν από τον Πούτιν, σημειώνοντας ότι προς το παρόν γίνεται λόγος γενικά για την Ημέρα της Νίκης.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθεί με την παραδοσιακή συμμετοχή στρατιωτικού εξοπλισμού, επικαλούμενο «τρομοκρατική απειλή» από την Ουκρανία.

Προηγούμενη εκεχειρία το Πάσχα

Υπενθυμίζεται ότι μια προηγούμενη προσωρινή εκεχειρία είχε εφαρμοστεί το Πάσχα, από το βράδυ της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026.

Το ΕΔΙΜΟ αλλάζει τον χάρτη της ογκολογίας στην Ελλάδα

Έχετε πάντα ανοιχτό το κινητό; Τι σας προκαλεί, σύμφωνα με έρευνα

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: 70 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων – Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για τ...

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια Μαΐου – Η τιμή του «πράσινου» και του «μπλε»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

iPhone: Το iOS 26.4 έφερε μία λειτουργία για το ξυπνητήρι που έλειπε εδώ και καιρό
περισσότερα
18:51 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Στην Ελλάδα μεταφέρονται οι επιβαίνοντες σε σκάφη του στολίσκου «Sumud» – «Την ευχαριστούμε»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ευχαρίστησε δημόσια την Ελλάδα για τη συνεργασία στη διαχεί...
17:25 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Τραμπ κατά Μερτς: Να ασχοληθεί με τη «διαλυμένη» χώρα του αντί να παρεμβαίνει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καλώντας τον να αφιερ...
17:11 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Πεζεσκιάν: Ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ είναι καταδικασμένος να αποτύχει

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορ...
15:09 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ουισκόνσιν: 27χρονη σκότωσε τον σύντροφό της επειδή ήθελε να μαγειρέψει στο air fryer αντί να βγουν έξω για φαγητό

Μια 27χρονη γυναίκα από το Ουισκόνσιν, στις ΗΠΑ, βρίσκεται αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς