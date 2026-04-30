Κρεμλίνο: Δεν χρειάζεται η αντίδραση της Ουκρανίας για την εκεχειρία στις 9 Μαΐου

Η αντίδραση της Ουκρανίας «δεν είναι απαραίτητη» για την εφαρμογή της προτεινόμενης εκεχειρίας στις 9 Μαΐου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προκαλώντας νέα ένταση γύρω από την πρωτοβουλία της Μόσχας.

«Απόφαση του Πούτιν – θα εφαρμοστεί»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια στάση πρέπει να κρατήσει το Κίεβο, ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι η εκεχειρία αποτελεί μονομερή απόφαση της ρωσικής ηγεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Vot Tak.

«Αυτή είναι απόφαση του αρχηγού του ρωσικού κράτους και θα υλοποιηθεί. Φυσικά, όλοι θα περίμεναν κάποια αντίδραση από το καθεστώς του Κιέβου σε επίπεδο προθέσεων, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει», δήλωσε.

Ζελένσκι: «Να διευκρινιστεί τι ακριβώς προτείνει η Μόσχα»

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ζήτησε από την ομάδα του να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της ρωσικής πρότασης.

Όπως σημείωσε, το Κίεβο θέλει να καταλάβει αν πρόκειται για «μερικές ώρες ασφάλειας για την παρέλαση στη Μόσχα ή κάτι ευρύτερο».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ουκρανική πλευρά επιδιώκει μακροχρόνια κατάπαυση του πυρός και βιώσιμη ειρήνη.

Πώς προέκυψε η πρόταση για εκεχειρία

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, η πρόταση για εκεχειρία στις 9 Μαΐου διατυπώθηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται θετικός.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιδέα για μια «σύντομη κατάπαυση του πυρός» προήλθε από τον ίδιο.

Ασαφές το πλαίσιο – αλλαγές και στην παρέλαση

Ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι οι ακριβείς ώρες της εκεχειρίας θα καθοριστούν από τον Πούτιν, σημειώνοντας ότι προς το παρόν γίνεται λόγος γενικά για την Ημέρα της Νίκης.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθεί με την παραδοσιακή συμμετοχή στρατιωτικού εξοπλισμού, επικαλούμενο «τρομοκρατική απειλή» από την Ουκρανία.

Προηγούμενη εκεχειρία το Πάσχα

Υπενθυμίζεται ότι μια προηγούμενη προσωρινή εκεχειρία είχε εφαρμοστεί το Πάσχα, από το βράδυ της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026.