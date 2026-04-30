Βρετανία: Νεοναζί κρίθηκε ένοχος για σχεδιασμό ένοπλης επίθεσης – Είχε «λίστα θανάτου»

Ένοχος για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης κρίθηκε ένας 22χρονος νεοναζί στη Βρετανία, ο οποίος είχε καταρτίσει «λίστα θανάτου» με συναδέλφους και πελάτες σούπερ μάρκετ όπου εργαζόταν και επιχείρησε να αποκτήσει οπλισμό μέσω επαφών που αποδείχθηκαν παγίδα της MI5.

Προσπάθησε να αγοράσει όπλα μέσω μυστικής επιχείρησης

Ο Άλφι Κόουλμαν, ο οποίος ήταν μόλις 19 ετών όταν συνελήφθη, προσπάθησε να αγοράσει ημιαυτόματο πιστόλι Makarov, πέντε γεμιστήρες και 200 σφαίρες, χρησιμοποιώντας 3.500 λίρες που είχε αποταμιεύσει από τη μερική του απασχόληση σε σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το Sky News.

Για μήνες επικοινωνούσε μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών με άτομα που πίστευε ότι μπορούσαν να του προμηθεύσουν όπλα, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για μυστικούς πράκτορες της MI5.

Συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023 σε χώρο στάθμευσης στο Στράτφορντ, τη στιγμή που παραλάμβανε τσάντα με απενεργοποιημένο όπλο.

«Λίστα θανάτου» και ακραία ιδεολογία

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Κόουλμαν είχε καταρτίσει λίστα με άτομα που τον είχαν «ενοχλήσει», χαρακτηρίζοντάς τα «προδότες της φυλής» επειδή είχαν συντρόφους διαφορετικής καταγωγής.

Στη λίστα περιλάμβανε ακόμα και στοιχεία όπως πινακίδες αυτοκινήτων και περιγραφές εμφάνισης.

Οι αρχές εντόπισαν εκτεταμένο υλικό ακροδεξιάς ιδεολογίας στις συσκευές του, ενώ ο ίδιος φέρεται να θαύμαζε τον Αδόλφο Χίτλερ και δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων όπως ο Τόμας Μέιρ, ο οποίος δολοφόνησε τη βουλευτή Τζο Κοξ το 2016.

Σχέδια για επιθέσεις και πιθανοί στόχοι

Οι αντιτρομοκρατικές αρχές εκτιμούν ότι σχεδίαζε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς, με πιθανούς στόχους, μεταξύ άλλων, τζαμιά.

Σε σημειώσεις του είχε αναφερθεί και στον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν ως πιθανό στόχο, ενώ είχε εξετάσει σενάρια όπως τοποθέτηση βόμβας σε ΑΤΜ και ακόμα και αεροπειρατεία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρισκόταν σε «προχωρημένο στάδιο ριζοσπαστικοποίησης».

Βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά στο σπίτι του

Κατά τις έρευνες στο σπίτι του εντοπίστηκαν μαχαίρια, αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός, καθώς και σύμβολα που συνδέονται με τα SS.

Στα ημερολόγιά του περιέγραφε σχέδια επίθεσης και είχε συντάξει μανιφέστο με τα κίνητρα και τις απόψεις του.

Η υπεράσπιση και η τελική καταδίκη

Ο ίδιος είχε δηλώσει «ντροπιασμένος» για τις απόψεις του και υποστήριξε ότι δεν σκόπευε να βλάψει κανέναν, με την υπεράσπιση να τον παρουσιάζει ως «μοναχικό έφηβο» που απομονώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ωστόσο, μετά από επανάληψη της δίκης, κρίθηκε ένοχος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών.

Ανησυχία για ριζοσπαστικοποίηση νέων

Η Μητροπολιτική Αστυνομία υπογράμμισε ότι η υπόθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη τάση ριζοσπαστικοποίησης σε νεαρές ηλικίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας στους πέντε συλληφθέντες για τρομοκρατία είναι κάτω των 18 ετών, ενώ περίπου οι μισές παραπομπές στο πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης Prevent αφορούν παιδιά.