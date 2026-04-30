Ρόδος: Αθώα η 19χρονη υπάλληλος για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Αθώα κρίθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης από το δικαστήριο της Ρόδου η 19χρονη που είχε συλληφθεί καθώς ως υπάλληλος επιχείρησης διέθεσε αλκοόλ σε 16χρονη ανήλικη.

Η 16χρονη φέρεται να έκανε και χρήση ναρκωτικής ουσίας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές και ακολούθησαν 5 συλλήψεις: Της 19χρονης, δύο ανήλικων κοριτσιών και δύο γονέων.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού που χειρίστηκε την υπόθεση είχε σχηματίσει αρχικά ποινική δικογραφία για διάθεση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών από ανήλικες στην οποία περιλαμβάνονται η υπάλληλος της επιχείρησης που πούλησε τις μπίρες, οι δύο ανήλικες και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 19χρονη διέθεσε σε μια από τις ανήλικες αλκοολούχο ποτό, που κατανάλωσαν παράλληλα με χρήση ναρκωτικής ουσίας, συνέπεια των οποίων η μια εξ αυτών να διακομιστεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Γ.Ν. Ρόδου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

