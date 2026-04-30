Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικη που κατανάλωσε αλκοόλ και έκανε χρήση κάνναβης – Πέντε συλλήψεις

Enikos Newsroom

Κοινωνία

αλκοόλ
Photo: FREEPIK

Άλλο ένα περιστατικό μέθης ανήλικου καταγράφηκε, αυτή τη φορά στη Ρόδο, όπου μία 16χρονη μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Συμφώνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, η 16χρονη και μία συνομήλικη φίλη της προμηθεύτηκαν μπύρα από περίπτερο και στη συνέχεια έκαναν χρήση τσιγάρου κάνναβης.

Ο συνδυασμός των δύο είχε ως αποτέλεσμα η μια από τις ανήλικες να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί ΑΤ Ιαλυσού προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, συνέλαβαν μία 19χρονη υπάλληλο επιχείρησης, δύο ανήλικες και τις μητέρες των ανηλίκων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Ηλεκτρικά πατίνια: επικίνδυνη μόδα και ανεξέλεγκτη απειλή στους δρόμους

ΕΣΥ: 1.000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και ενίσχυση των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,6% στον όγκο των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο τον Φεβρουάριο 2026-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται η Β’ φάση

Ένα «αδέσποτο» τμήμα πυραύλου της SpaceX ίσως προσκρούσει στη Σελήνη τον Αύγουστο – Τι λέει ερασιτέχνης αστρονόμος

Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι θα ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια
περισσότερα
15:27 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Πρωτομαγιά: Ποιοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης κλείνουν για 7 ώρες

Κλειστοί θα είναι αύριο Παρασκευή 1 Μαΐου τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντ...
14:15 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Κολωνός: Μάχη σώμα με σώμα ανάμεσα σε διαρρήκτη και αστυνομικό εκτός υπηρεσίας – Τον απείλησε με κατσαβίδι – Δείτε βίντεο

Μάχη σώμα με σώμα σημειώθηκε ανάμεσα σε έναν 34χρονο διαρρήκτη και έναν αστυνομικό εκτός υπηρε...
14:09 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα – Εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, έσπευσε κλιμάκιο της ΔΑΕΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) σε δασική έκταση στην Πάρνηθα,...
14:06 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Μνήμες και αφηγήσεις από τη συναρπαστική διαδρομή της

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, στις 11,12 και 13 Μαΐου, μήνα των γενεθλίων της πεζογράφου, αγω...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς