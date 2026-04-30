Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικη που κατανάλωσε αλκοόλ και έκανε χρήση κάνναβης – Πέντε συλλήψεις

Άλλο ένα περιστατικό μέθης ανήλικου καταγράφηκε, αυτή τη φορά στη Ρόδο, όπου μία 16χρονη μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Συμφώνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, η 16χρονη και μία συνομήλικη φίλη της προμηθεύτηκαν μπύρα από περίπτερο και στη συνέχεια έκαναν χρήση τσιγάρου κάνναβης.

Ο συνδυασμός των δύο είχε ως αποτέλεσμα η μια από τις ανήλικες να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί ΑΤ Ιαλυσού προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, συνέλαβαν μία 19χρονη υπάλληλο επιχείρησης, δύο ανήλικες και τις μητέρες των ανηλίκων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.