Γιάννης Ξανθούλης: «Μεγάλος άνθρωπος είμαι, ο Αρχάγγελος γυρίζει από πάνω μου»

Τον Γιάννη Ξανθούλη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας ρωτήθηκε για το θέμα της μοναξιάς, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να γράψει κι άλλο βιβλίο.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει «κουβαλήσει» όλα τα χρόνια της πορείας του μια δόση μοναξιάς, ο Γιάννης Ξανθούλης απάντησε: «Δεν έχω καμία μοναξιά. Κουβαλάω πράγματα, βιώματα, τα οποία είναι και της ηλικίας μου και πράγματα τα οποία έχω ζήσει. Σαν παιδί μιας επαρχίας, με τα δεδομένα της τότε επαρχίας βέβαια. Εγώ γεννήθηκα το 1947. Αν κάνετε μια ωραία πρόσθεση-αφαίρεση, θα καταλάβετε πόσων ετών είμαι».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να γράψει και άλλο βιβλίο, ο επιτυχημένος συγγραφέας είπε ότι: «Μεγάλος άνθρωπος είμαι, ο Αρχάγγελος γυρίζει από πάνω μου. Να γράψω πολλά βιβλία ακόμη δεν το νομίζω, και όνειρα να έχω δεν τα προλαβαίνω. Τώρα, αν θα γράψω κανένα βιβλίο, εντάξει, θα είμαι ευχαριστημένος».

