Γιώργος Λιάγκας: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 ετών»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Φωτογραφία: Instagram/toprwino_ant1

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, με αφορμή ένα θέμα που παρουσίασαν στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ANT1.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας μιλώντας με τον Μανώλη Σφακιανάκη, εξομολογήθηκε πως: «Θα σου πω κάτι σοκαριστικό. Εγώ πριν περάσω στο Πολυτεχνείο έκανα ιδιαίτερα. Στο Λύκειο ήμουν. Ερχόταν ένας καθηγητής για να μου κάνει φυσική και μαθηματικά. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο καθηγητής, δεν ήταν από το σχολείο, ήταν άσχετος καθηγητής, θυμάμαι και το όνομά του… Μου πιάνει το μπούτι. Πάει το χέρι του να ανέβει πάνω από το μπούτι».

«Ο πατέρας μου δεν το πίστεψε»

Συνεχίζοντας, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι: «Τον κόβω, τον σταματάω, και πάω στον πατέρα μου και του λέω “αυτόν δεν θα τον φωνάξεις ξανά εδώ, γιατί μου την έπεσε”. Δεν με πίστεψε, μου έλεγε “τι λες τώρα;” κλπ. Ο πατέρας μου δεν το πίστεψε».

«Δηλαδή μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, άνδρας. Το καταλαβαίνεις; Εγώ ήμουν 16-17 ετών, του είπα “άει στο δι@@@” και τελείωσε η φασαρία. Δεν τον πλάκωσα, αλλά τον έδιωξα κακή κακώς», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

09:38 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

MUST READ

