Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Δουδωνή: «Να μη χτυπάτε τα χέρια σας, δεν ντρέπεστε» – «Υπηρετείτε πονηρά σχέδια»

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη Δουδωνή στη Διάσκεψη των Προέδρων. Κατά τη διάρκειά της, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε στα μέλη την Κατερίνα Συγγούνα ως διάδοχο του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, αλλά και τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ταυτίστηκε με εκείνη του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να προκληθεί η έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κα Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον κ. Δουδωνή, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ συνέπραξε με τη ΝΔ. Τότε ο κ. Δουδωνής αντέδρασε έντονα υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπηρετεί «πονηρά σχέδια».

Ο έντονος διάλογος ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Δουδωνή

Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με τη ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε, κ. Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κ. Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!

Δουδωνής: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!

Νικήτας Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου.

Κωνσταντοπούλου: Να μη χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!

Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!

Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε τον συνάδελφο.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι.

Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από τον βούρκο.

Αναβολή της ψηφοφορίας

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αντιλαμβανόμενος ότι δεν υπήρξε η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, ανέβαλε την ψηφοφορία και για τις δύο Αρχές.

ΠΑΣΟΚ: Άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση – Οι μάσκες έπεσαν ξανά

«Σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προφανώς σε ευθεία συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και συνεχίζει:

«Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής πρότεινε και έγινε αποδεκτό να προκηρυχθεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής τριών Ανεξάρτητων Αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ). Μια πρωτοβουλία που στόχευε στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εν λόγω Αρχών.

Υποβλήθηκαν δεκάδες βιογραφικά και έπειτα από κωλυσιεργία μηνών, την οποία επανειλημμένα καταγγείλαμε, σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής αντί να φέρει στη Διάσκεψη την πλήρωση των τριών ανεξάρτητων αρχών , πρόκρινε μόνο δύο από αυτές -την ΑΠΔΠΧ και τον Συνήγορο του Πολίτη-.

Το ΠΑΣΟΚ με θεσμική ευθύνη αξιολόγησε τα βιογραφικά και κατέθεσε τις προτάσεις του, κάτι που δεν έκαναν -μολονότι όφειλαν- τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην ασυδοσία και την αυθαιρεσία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, προτείναμε τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Άλκη Δερβιτσιώτη, για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και την επίτιμη Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Αικατερίνη Συγγούνα για τη θέση της επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενώ υπήρξαν οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει επιτέλους επικεφαλής η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι ακέφαλη από την άνοιξη του 2025 λόγω της παραίτησης του κ. Μενουδάκου, ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση χωρίς να διεξαχθεί η απαιτούμενη κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής ψηφοφορία.

Έπι μήνες τα κυβερνητικά στελέχη και τα «παπαγαλάκια» τους διατυμπάνιζαν ότι με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ θα μείνουν ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές και σήμερα που θα μπορούσε να πληρωθεί η θέση στην ΑΠΔΠΧ, ο Πρόεδρος της Βουλής και η κυβερνητική πλειοψηφία το απέτρεψαν χωρίς καμία αιτιολόγηση αποδεικνύοντας τη φαυλότητα και την αντιθεσμική τους συμπεριφορά.

Οι μάσκες έπεσαν ξανά.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μάθει να λειτουργεί με υπόγειες διαδρομές. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Το γαϊτανάκι των μεθοδεύσεων για να είναι ανεξέλεγκτη η εξουσία του κ. Μητσοτάκη, θα λάβει σύντομα τέλος».