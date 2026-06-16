Πετρέλαιο: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο οι τιμές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Τα Στενά του Ορμούζ, ένας ζωτικής σημασίας θαλάσσιος δίαυλος, παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Η στρατηγική σημασία της περιοχής για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα αναδεικνύεται συνεχώς, καθιστώντας τον Ορμούζ κεντρικό παίκτη στην γεωπολιτική σκακιέρα.. Η εξέλιξη επηρέασε θετικά και τη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα.

Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, υποχώρησε κατά 4,76% και έκλεισε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή αυτή αποτελεί το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 4 Μαρτίου. Το WTI, που αποτελεί το σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο στις ΗΠΑ, σημείωσε πτώση 4,87% και έκλεισε στα 80,75 δολάρια το βαρέλι, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 4 Μαρτίου.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και η αποκλιμάκωση των τιμών στο πετρέλαιο προκάλεσαν θετική αντίδραση στις αγορές. Ο Dow ενισχύθηκε κατά 469 μονάδες, ή 0,92%, και έκλεισε στις 51.671 μονάδες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει στις 4 Ιουνίου.

Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,65%, ενώ ο Nasdaq Composite, στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, ενισχύθηκε κατά 3,07%. Ο δείκτης κατέγραψε την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 31 Μαρτίου. Ο S&P και ο Nasdaq απέχουν πλέον λιγότερο από 1% και περίπου 1,5%, αντίστοιχα, από νέα ιστορικά υψηλά.

Παρά τη θετική εικόνα στις αγορές, η αβεβαιότητα παραμένει. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, τα διαδικαστικά ζητήματα για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν το κλίμα.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, η οποία επηρεάζεται από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, βρίσκεται επίσης πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Πηγή: CNN