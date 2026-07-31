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Άρση του απαγορευτικού απόπλου – Κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Το απαγορευτικό απόπλου αίρεται από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 31/7, επιτρέποντας την κανονική διεξαγωγή των προγραμματισμένων δρομολογίων από τον Πειραιά προς Κρήτη, Χίο και Μυτιλήνη. Η άρση του απαγορευτικού ισχύει επίσης για τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά από παράταση που είχε αποφασιστεί λόγω ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίρεται το απαγορευτικό απόπλου από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (31/7).
  • Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά για Κρήτη, Χίο και Μυτιλήνη θα γίνουν κανονικά απόψε.
  • Η άρση του απαγορευτικού απόπλου θα ισχύσει και από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίρεται το απαγορευτικό απόπλου από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (31/7).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά για Κρήτη, Χίο και Μυτιλήνη θα γίνουν κανονικά απόψε.

Άρση του απαγορευτικού απόπλου θα ισχύσει και από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Προβλήματα λόγω των ισχυρών ανέμων

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που φθάνουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο, είχε αποφασιστεί νωρίτερα σήμερα η παράταση έως τις 19:00 του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ τα δρομολόγια από τον Πειραιά εκτελούνταν κατά την κρίση των πλοιάρχων.

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