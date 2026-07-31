Τροχαίο με 3 τραυματίες στην Αττική Οδό – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Παιανίας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν στο οδόστρωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αριστερές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 31, 2026

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Στο σημείο καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία, ωστόσο έπειτα από λίγη ώρα οι υπηρεσίες της Αττικής Οδού απομάκρυναν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το δρόμο και έδωσαν ξανά όλες της λωρίδες στην κυκλοφορία.