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Τροχαίο με 3 τραυματίες στην Αττική Οδό – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Παιανίας. Από τη σύγκρουση δύο οχημάτων τραυματίστηκαν τρία άτομα.

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Κοινωνία

τροχαίο, Αττική Οδός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.
  • Η σύγκρουση δύο οχημάτων συνέβη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου Παιανίας, προκαλώντας αρχικά δυσκολίες στην κυκλοφορία.
  • Οι υπηρεσίες της Αττικής Οδού απομάκρυναν τα εμπλεκόμενα οχήματα και έδωσαν ξανά όλες τις λωρίδες στην κυκλοφορία μετά από λίγη ώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Παιανίας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν στο οδόστρωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Στο σημείο καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία, ωστόσο έπειτα από λίγη ώρα οι υπηρεσίες της Αττικής Οδού απομάκρυναν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το δρόμο και έδωσαν ξανά όλες της λωρίδες στην κυκλοφορία.

 

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