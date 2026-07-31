Τροχαίο με 3 τραυματίες στην Αττική Οδό – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Παιανίας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν στο οδόστρωμα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα.
Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αριστερές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 31, 2026
Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:
Στο σημείο καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία, ωστόσο έπειτα από λίγη ώρα οι υπηρεσίες της Αττικής Οδού απομάκρυναν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το δρόμο και έδωσαν ξανά όλες της λωρίδες στην κυκλοφορία.
Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων. Όλες οι λωρίδες στην κυκλοφορία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Κάντζα έως Παιανία. https://t.co/4ll8wU7dcs
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 31, 2026