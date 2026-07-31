Κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία

Παλαιότερη συμφωνία με την Γαλλία ενεργοποιεί η Ιταλία προκειμένου να δημιουργήσει νέο μπλόκο στην μετακίνηση μεταναστευτικών πληθυσμών από την Ισπανία. Αφορμή για αυτή την απόφαση αποτέλεσε η αιφνιδιαστική είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία μέσω του διασυνοριακού περάσματος της Θεούτα.

Τι συμφώνησαν Ιταλία και Γαλλία

Με νεότερη ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας διέταξε το κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών συνόρων με την Ισπανία. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν των πιο πρόσφατων πληροφοριών που αναλύθηκαν ειδικότερα στην Επιτροπή Ανάλυσης για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια των Συνόρων, της οποίας προήδρευσε ο υπουργός Ματέο Πιαντεδόσι σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Επιπλέον, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ματέο Πιαντεντόσι και του Γάλλου ομολόγου του, Λοράν Νιούνεζ, συμφωνήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων κατά μήκος των χερσαίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν ήδη υπογραφεί μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας.

Πρόκειται για μια απόφαση, η οποία επί της ουσίας ενισχύει την διασυνοριακή μετακίνηση πληθυσμών, που βέβαια θα αυξήσει και τους ελέγχους στα σύνορα.