Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η συγκινητική φωτογραφία με τις δύο κόρες της – «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη…»

Ένα νέο και πολύ όμορφο κεφάλαιο έχει ανοίξει στη κοινή ζωή της Ελεάνας Παπαϊωάννου και του Δημήτρη Βεργίνη, εδώ και λίγες ημέρες, καθώς έχει προστεθεί ένα νέο μέλος στην όμορφη οικογένειά τους. Η τραγουδίστρια γέννησε την Παρασκευή 17 Ιουλίου τη δεύτερη κόρη τους, και το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου δημοσίευσε μία πολύ συγκινητική φωτογραφία στο προφίλ της στο Instagram.

Στη φωτογραφία, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έχει καταγράψει μία πολύ όμορφη στιγμή, ανάμεσα στη μεγάλη και τη μικρή της κόρη.

Υπενθυμίζεται ότι η ερμηνεύτρια και ο πρώην αθλητής, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2017. Ένα χρόνο μετά, το 2018, ήρθε στον κόσμο η πρώτη κόρη τους, η οποία πήρε το όνομα Θεοδώρα.

Στο γλυκό και ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, βλέπουμε το νεογέννητο παιδί του ζευγαριού, να έχει πάρει στο χεράκι του ένα από τα δάχτυλα της μεγάλης του αδελφής.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου έχει γράψει: «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη… Αδερφούλες…».