Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η συγκινητική φωτογραφία με τις δύο κόρες της – «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη…»

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Βεργίνης καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους, μια κόρη, λίγες ημέρες πριν, προσθέτοντας ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια συγκινητική ασπρόμαυρη φωτογραφία στο Instagram, στην οποία «πρωταγωνιστούν» οι δύο κόρες της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ελεάνα Παπαϊωάννου
Φωτογραφία: Instagram/eleanapapaioannou.official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελεάνα Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Βεργίνης υποδέχτηκαν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους, καθώς η τραγουδίστρια γέννησε την Παρασκευή 17 Ιουλίου τη δεύτερη κόρη τους.
  • Το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία πολύ συγκινητική φωτογραφία στο προφίλ της στο Instagram, καταγράφοντας μια όμορφη στιγμή ανάμεσα στη μεγάλη και τη μικρή της κόρη.
  • Στο γλυκό και ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, το νεογέννητο παιδί του ζευγαριού έχει πάρει στο χεράκι του ένα από τα δάχτυλα της μεγάλης του αδελφής, με την Ελεάνα Παπαϊωάννου να σχολιάζει: «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη… Αδερφούλες…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα νέο και πολύ όμορφο κεφάλαιο έχει ανοίξει στη κοινή ζωή της Ελεάνας Παπαϊωάννου και του Δημήτρη Βεργίνη, εδώ και λίγες ημέρες, καθώς έχει προστεθεί ένα νέο μέλος στην όμορφη οικογένειά τους. Η τραγουδίστρια γέννησε την Παρασκευή 17 Ιουλίου τη δεύτερη κόρη τους, και το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου δημοσίευσε μία πολύ συγκινητική φωτογραφία στο προφίλ της στο Instagram.

Στη φωτογραφία, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έχει καταγράψει μία πολύ όμορφη στιγμή, ανάμεσα στη μεγάλη και τη μικρή της κόρη.

Υπενθυμίζεται ότι η ερμηνεύτρια και ο πρώην αθλητής, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2017. Ένα χρόνο μετά, το 2018, ήρθε στον κόσμο η πρώτη κόρη τους, η οποία πήρε το όνομα Θεοδώρα.

Στο γλυκό και ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, βλέπουμε το νεογέννητο παιδί του ζευγαριού, να έχει πάρει στο χεράκι του ένα από τα δάχτυλα της μεγάλης του αδελφής.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου έχει γράψει: «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη… Αδερφούλες…». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ