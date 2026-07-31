Καμίλα Καμπέγιο: Το βίντεο από τις διακοπές της στην Μύκονο – «Καλοκαίρι είναι…»

Την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα την Μύκονο επέλεξε η Καμίλα Καμπέγιο, για να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών. Μάλιστα, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια έχει ανεβάσει στον λογαριασμό της στο TikTok, μερικά βίντεο από το «νησί των ανέμων».

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Καμίλα Καμπέγιο περιέγραψε το πώς έχει η ίδια το καλοκαίρι στο μυαλό της.

Δημοσίευσε ένα βίντεό της, στο οποίο την βλέπουμε να κάθεται σε ένα καφέ της Μυκόνου. Έχοντας δίπλα της τον καφέ της και το βιβλίο που διαβάζει αυτή την περίοδο, δείχνει να απολαμβάνει απόλυτα αυτού του είδους τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Καλοκαίρι είναι… καπουτσίνο ντεκαφεϊνέ (επειδή είμαι τρελή), ένα καλό βιβλίο κι ένα τραπεζάκι έξω σε καφέ για να χαζεύεις τον κόσμο και να σκέφτεσαι», έχει γράψει η Καμίλα Καμπέγιο στο βίντεό της.