Drone Killers: Η Ελλάδα κατασκεύασε τους φονιάδες των Bayraktar

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία κάνει ένα ιστορικό τεχνολογικό άλμα, αναπτύσσοντας τα πρωτοποριακά συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή αλλιώς φονιάδες drones με πολύ χαμηλό κόστος. Η καινοτόμος αυτή τεχνολογία φέρνει επανάσταση στην αμυντική θωράκιση της χώρας, προσφέροντας ασύλληπτες επιχειρησιακές δυνατότητες στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και καθιστώντας την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη στην εγχώρια αμυντική τεχνολογία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος που προέκυψε για όλες τις ένοπλες δυνάμεις, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι και τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, είναι τα φθηνά drones και uav’s – όπως και τα kamikaze drones με τα περιφερόμενα πυρομαχικά, τα οποία μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και αμυντικά συστήματα, με το κόστος αναχαίτισής τους να είναι πολλαπλάσιο. Συχνά για ένα drone ύψους 100.000 ευρώ εκτοξευόταν πύραυλος αξίας 1 εκατ. ευρώ, κάτι που επί του πεδίου άλλαζε για πρώτη φορά τα δεδομένα, με τον αμυνόμενο να ματώνει οικονομικά εν αντιθέσει με τον επιτιθέμενο.

Σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχης όπου τα μη επανδρωμένα αεροχήματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, η ελληνική εταιρεία ALTUS LSA απαντά δυναμικά με την ανάπτυξη δύο προηγμένων συστημάτων. Το KMB Hunter και το M3NTOR δεν αποτελούν απλώς μια προσθήκη στο οπλοστάσιο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση. Τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν ειδικά για να εξουδετερώνουν εχθρικά drones κάθε τύπου, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη ομπρέλα προστασίας πάνω από κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές μονάδες αλλά και ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές.

Η λειτουργία τους βασίζεται σε προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, αυτόματους μηχανισμούς εντοπισμού και στοχοποίησης, καθώς και σε εξαιρετικά αποτελεσματικές μεθόδους εξουδετέρωσης. Το KMB Hunter λειτουργεί ως ένας αμείλικτος θηρευτής στο ύψος του μετώπου, ενώ το M3NTOR προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση τακτικής εικόνας και διοίκησης. Μαζί συνθέτουν ένα ακαταμάχητο δίδυμο που καθιστά την ελληνική αεράμυνα απρόσβλητη απέναντι σε κορεσμούς επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροχήματα.

Ο εφιάλτης των Bayraktar

Η παρουσία τουρκικών UAVs όπως τα περίφημα Bayraktar στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελούσε επί χρόνια μια πρόκληση που απαιτούσε δαπανηρές και ασύμμετρες απαντήσεις. Η έλευση των ελληνικών drone killers αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς. Τα KMB Hunter και M3NTOR είναι σχεδιασμένα με ακρίβεια για να ακυρώνουν το πλεονέκτημα των τουρκικών συστημάτων, προσφέροντας μια οικονομικά βιώσιμη και απόλυτα φονική απάντηση.

Με τη δυνατότητα να εξουδετερώνουν εχθρικά αεροχήματα σε μεγάλες αποστάσεις και με ελάχιστο χρόνο αντίδρασης, τα συστήματα αυτά μετατρέπονται στον απόλυτο εφιάλτη των Bayraktar. Η ελληνική επικράτεια, με το ιδιαίτερο νησιωτικό της ανάγλυφο, αποκτά πλέον ένα έξυπνο δίκτυο προστασίας που καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του εθνικού εναέριου χώρου μια αποστολή αυτοκτονίας για τους τουρκικούς στόλους drones.

Ενίσχυση των V-BAT

Μία από τις πλέον καθοριστικές πτυχές αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης είναι η άμεση διασύνδεση και ο εφοδιασμός των αεροσκαφών κάθετης από-προσγείωσης V-BAT με τα νέα ελληνικά συστήματα. Ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει ήδη στο δυναμικό του τα ευέλικτα αυτά αεροχήματα, τα οποία διακρίνονται για τη δυνατότητά τους να επιχειρούν από περιορισμένους χώρους, όπως μικρά νησιά ή καταστρώματα πολεμικών πλοίων.

Η επιχειρησιακή αξία αυτής της συνεργασίας ενισχύεται θεαματικά μετά τη πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια επιπλέον 10 UAVs V-BAT. Με την ενσωμάτωση των συστημάτων της ALTUS στα V-BAT, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν αυτόνομες, ιπτάμενες πλατφόρμες εντοπισμού και καταστροφής εχθρικών drones. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την προβολή ισχύος και τη δημιουργία ζωνών απαγόρευσης πτήσεων σε οποιοδήποτε σημείο του Αιγαίου, μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την εκδήλωση μιας απειλής.

Ελληνική τεχνολογία

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας που ανέπτυξε η ALTUS έγκειται στην πρωτοποριακή αρχιτεκτονική του λογισμικού και της κατασκευής της. Σε αντίθεση με άλλα εμπορικά ή συμβατικά στρατιωτικά συστήματα, τα KMB Hunter και M3NTOR ενσωματώνουν ιδιοταγή ελληνική τεχνολογία, η οποία περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης, αυτόχθονες αλγορίθμους και ειδικά σχεδιασμένα κυκλώματα.

Αυτή η εγχώρια τεχνογνωσία καθιστά τα συστήματα απόλυτα προστατευμένα απέναντι σε απόπειρες υποκλοπής, αντιγραφής ή τεχνολογικής υποκλοπής από την Τουρκία. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση που κάποιο σύστημα περιέλθει σε εχθρικά χέρια, οι αυτόματοι μηχανισμοί αυτοκαταστροφής των δεδομένων και η πολυπλοκότητα του κώδικα εμποδίζουν οποιαδήποτε προσπάθεια αντίστροφης μηχανικής. Η Ελλάδα διατηρεί έτσι το απόλυτο τεχνολογικό στεγανό και το στρατηγικό πλεονέκτημα.

Μάλιστα, σε ερώτηση του enikos.gr προς τον CEO της ALTUS, Ζαχαρία Σαρρή, σχετικά με το κόστος, παρότι απέφυγε να αναφέρει συγκεκριμένο νούμερο τόνισε ότι «είναι φθηνότερο από ένα Shahed-136». Κάτι που αυτόματα το κατατάσσει στην κατηγορία των cost effective συστημάτων, ως αναλώσιμο μάχης.

Τα τεράστια οφέλη για την Ελλάδα

Η ανάπτυξη αυτών των οπλικών συστημάτων από μια ελληνική εταιρεία σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την εθνική οικονομία και την αμυντική βιομηχανία. Η εξάρτηση από ξένους προμηθευτές μειώνεται δραστικά, ενώ τεράστια χρηματικά ποσά που θα διοχετεύονταν στο εξωτερικό παραμένουν εντός της χώρας, τροφοδοτώντας την εγχώρια οικονομία και δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης για Έλληνες επιστήμονες και μηχανικούς.

Παράλληλα, η Ελλάδα μετατρέπεται από απλός αγοραστής σε παραγωγό και δυνητικό εξαγωγέα αμυντικής τεχνολογίας αιχμής. Η επιτυχία των KMB Hunter και M3NTOR ανοίγει τον δρόμο για διεθνείς συνεργασίες και εξαγωγές σε συμμαχικές χώρες, ενισχύοντας τη διπλωματική και στρατιωτική θέση της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα. Η ελληνική ευφυΐα και καινοτομία αποδεικνύουν ότι η χώρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις της σύγχρονης πολεμικής τεχνολογίας.