Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες εισέρχονται, διπλωματικός «πόλεμος» με Ιταλία – Αναπτύχθηκε ο στρατός στην περιοχή

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Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέκ (Fnideq), μετά από φήμες ότι είχε ανοίξει το συνοριακό πέρασμα προς την ισπανική Θέουτα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Εκατοντάδες μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα από το Μαρόκο νωρίτερα την ίδια ημέρα, προστιθέμενοι στους 1.500 που είχαν περάσει τις προηγούμενες ημέρες.

«Εννέα σοροί έχουν ανασυρθεί», δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης. Πολλοί από όσους επιχείρησαν να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος το έκαναν κολυμπώντας γύρω από τον συνοριακό φράχτη.

Σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Πέμπτης, η ισπανική κυβέρνηση ανέφερε ότι θα αναπτύξει τις Ένοπλες Δυνάμεις για να συνδράμουν την Πολιτοφυλακή (Civil Guard) «στη διατήρηση της ασφάλειας στην πόλη της Θέουτα».

«Η κατάσταση είναι απόλυτα χαοτική»

Η Ιταλία ζήτησε να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη Ζώνη Σένγκεν, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τη Μαδρίτη, η οποία κάλεσε τον Ιταλό απεσταλμένο στην ισπανική πρωτεύουσα.

«Η κατάσταση είναι απόλυτα χαοτική», δήλωσε ο Ρασίντ Σμπίχι, επικεφαλής της ένωσης που εκπροσωπεί τους αξιωματικούς της Ισπανικής Πολιτοφυλακής στη Θέουτα, οι οποίοι αστυνομεύουν τα σύνορα. «Δεν είναι δυνατόν να δοθούν ακριβείς αριθμοί, αλλά υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες που περνούν τα σύνορα», είπε, προσθέτοντας ότι τα σύνορα «έχουν καταρρεύσει πλήρως».

Η μετανάστευση από το Μαρόκο προς τις δύο ισπανικές περιοχές στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα και τη Μελίγια, αποτελεί εδώ και χρόνια ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι δύο ισπανικές περιοχές αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πλήρους ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν την Πέμπτη από την ισπανική τηλεόραση.

«Τις τελευταίες ημέρες, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες, τόσο ενήλικες όσο και ανήλικοι, έχουν φτάσει στη Θέουτα διά θαλάσσης» τόνισε.

«Τα κέντρα υποδοχής έχουν φτάσει στα όριά τους – δεν υπάρχει πλέον χώρος για κανέναν, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της χθεσινής ημέρας, περισσότεροι από 200 άνθρωποι εισέρχονται καθημερινά» επεσήμανε.

Πρόσθεσε ότι οι δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους λειτουργούσαν με πληρότητα που έφτανε το 2.400% της προβλεπόμενης χωρητικότητάς τους.

«Να μην τεθεί καμία ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο στη θάλασσα»

Το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι πολλά υπουργεία «ενεργούν συντονισμένα ώστε να ανταποκριθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην κατάσταση που επικρατεί στη Θέουτα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, επρόκειτο να μεταβεί στη Θέουτα την Παρασκευή «για να παρακολουθήσει από κοντά την κατάσταση» και να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι έχει ενισχύσει τους διαθέσιμους πόρους της «προκειμένου να διασφαλιστούν η ασφάλεια και ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, καθώς και η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια, ώστε να μην τεθεί καμία ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο στη θάλασσα».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου εργάζεται «με συνέπεια και σε μόνιμη συνεργασία με την Ισπανία, συνεργαζόμενη στενά για την αντιμετώπιση της κατάστασης».

«Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας εμποδίζουν την άφιξη μεγάλου αριθμού ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα από το Μαρόκο» σημειώθηκε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε ότι οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επαναπροωθούνται συνοπτικά βάσει του ειδικού καθεστώτος απόρριψης στα σύνορα που ισχύει για τους δύο ισπανικούς θύλακες.

Πηγή: FRANCE 24, AFP, AP, Reuters