Ρουμανία: Απογειώθηκαν μαχητικά μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν στη Ρουμανία μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Στην επιχείρηση επιτήρησης συμμετείχαν βρετανικά Eurofighter Typhoon, ενώ ενεργοποιήθηκαν προειδοποιητικά μέτρα για τον πληθυσμό στην κομητεία Τούλτσεα, περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

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Διεθνή Νέα

Ρουμανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν στη Ρουμανία μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.
  • Στην επιχείρηση επιτήρησης συμμετείχαν δύο βρετανικά Eurofighter Typhoon, ενώ οι ρουμανικές αρχές ενεργοποίησαν προειδοποιητικά μέτρα για τον πληθυσμό στην κομητεία Τούλτσεα.
  • Η Ρουμανία, κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, έχει καταγράψει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν στη Ρουμανία μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Στην επιχείρηση επιτήρησης συμμετείχαν δύο βρετανικά Eurofighter Typhoon, τα οποία βρίσκονται στην αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου και απογειώθηκαν λίγο μετά τις 02:40 για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Παράλληλα, οι ρουμανικές αρχές ενεργοποίησαν προειδοποιητικά μέτρα για τον πληθυσμό στην κομητεία Τούλτσεα, περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η Ρουμανία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με κοινά χερσαία σύνορα μήκους περίπου 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει καταγράψει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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