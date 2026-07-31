Ρουμανία: Απογειώθηκαν μαχητικά μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

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Δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν στη Ρουμανία μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Στην επιχείρηση επιτήρησης συμμετείχαν δύο βρετανικά Eurofighter Typhoon, τα οποία βρίσκονται στην αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου και απογειώθηκαν λίγο μετά τις 02:40 για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Παράλληλα, οι ρουμανικές αρχές ενεργοποίησαν προειδοποιητικά μέτρα για τον πληθυσμό στην κομητεία Τούλτσεα, περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea… pic.twitter.com/CPqV3exOoC — MApN (@MApNRomania) July 30, 2026

Η Ρουμανία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με κοινά χερσαία σύνορα μήκους περίπου 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει καταγράψει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.