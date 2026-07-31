Βανέσα Αδαμοπούλου: «Η αναγνωρισιμότητα έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί την τέχνη»

Η Βανέσα Αδαμοπούλου, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Gala, μίλησε για τη σχέση της με τη δημοσιότητα, τονίζοντας ότι η αναγνωρισιμότητα έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί την τέχνη και την αλήθεια. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για συνεχή προσωπική δουλειά και αυτογνωσία ως κλειδί για την εσωτερική ισορροπία.

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Βανέσα Αδαμοπούλου
Φωτογραφία: vanessaadamopoulou/Instagram
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βανέσα Αδαμοπούλου υπογράμμισε πως «η αναγνωρισιμότητα αποκτά αξία μόνο όταν υπηρετεί την αλήθεια και την τέχνη. Αλλιώς, δεν έχει νόημα».
  • Η τραγουδίστρια τόνισε την ανάγκη για συνεχή προσωπική δουλειά, δηλώνοντας ότι «πρέπει να δουλεύεις συνεχώς με τον εαυτό σου» και πως «η αυτογνωσία είναι το πιο δύσκολο πράγμα».
  • Η Βανέσα Αδαμοπούλου επεσήμανε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε και να αποδεχτούμε όσα μας διαμόρφωσαν υποσυνείδητα, καθώς «η αποδοχή όλων αυτών είναι το κλειδί για την εσωτερική μας ισορροπία».

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Η Βανέσα Αδαμοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala και τη δημοσιογράφο Πηνελόπη Μασούρη, μιλώντας για τη σχέση της με τη δημοσιότητα, αλλά και για τη διαρκή προσωπική δουλειά που, όπως λέει, επιδιώκει να κάνει με τον εαυτό της.

Η τραγουδίστρια στάθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η φήμη, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείρισή της εξαρτάται από το στάδιο της ζωής στο οποίο βρίσκεται ένας άνθρωπος, αλλά και από τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει.

«Η φήμη εξαρτάται από το πού σε βρίσκει όταν έρχεται, την ηλικία, τις εμπειρίες και τη διαδρομή που έχεις κάνει. Η φήμη χρειάζεται σιωπή. Ο καλλιτέχνης πρέπει να προστατευτεί από τη βουή γύρω του, αλλιώς αυτή θα καταπιεί την τέχνη του. Η αναγνωρισιμότητα αποκτά αξία μόνο όταν υπηρετεί την αλήθεια και την τέχνη. Αλλιώς, δεν έχει νόημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να δουλεύεις συνεχώς με τον εαυτό σου. Για μένα ήταν μονόδρομος. Η αυτογνωσία είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ως άνθρωποι είμαστε πολυσύνθετοι και αυτό απαιτεί να αντιμετωπίσουμε όσα δεν αρέσουν στον εαυτό μας».

Τέλος, κατέληξε λέγοντας: «Υπάρχει άρνηση στο να βρούμε αυτά που μας διαμόρφωσαν υποσυνείδητα. Αποτελούν μια μάζα από μπερδεμένες κλωστές, σκοτεινές πλευρές. Θέλουμε μόνο τα λαμπερά και τα όμορφα, αποφεύγοντας τις δύσκολες αλήθειες. Η αποδοχή όλων αυτών είναι το κλειδί για την εσωτερική μας ισορροπία».

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