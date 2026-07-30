Θανάσης Πάτρας: Η ανάρτηση για τα 19 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του – «Στα εύκολα και στα δύσκολα, στις συννεφιές και τις ξαστεριές»

Η Τετάρτη 29 Ιουλίου ήταν μία ιδιαίτερη ημέρα για τον Θανάση Πάτρα και την Κατερίνα Παγώνη, καθώς συμπλήρωσαν 19 χρόνια παντρεμένοι. Ο επιτυχημένος παρουσιαστής, με αφορμή αυτό το σημαντικό γεγονός για τη ζωή του, πραγματοποίησε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Ο Θανάσης Πάτρας, στη δημοσίευσή του κοινοποίησε δύο στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου του.

Στις φωτογραφίες, τον βλέπουμε να έχει αγκαλιάσει τη σύζυγό του, η οποία μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι με το νυφικό της, ενώ σε μία από τις δύο ανταλλάσσουν και ένα γλυκό φιλί.

«Πέρασαν 19 Ιούληδες και η μόνη σταθερά μου είσαι εσύ. Στα εύκολα και στα δύσκολα, στις συννεφιές και τις ξαστεριές. Να μείνεις για πάντα εδώ αγαπημένη μου. Με το ίδιο χαμόγελο και την ίδια ζεστή αγκαλιά. Σ’ αγαπώ πολύ. Χρόνια μας πολλά. Να ζήσουμε!», έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του.