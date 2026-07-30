Κακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Πολύζου: «Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε»

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σχολίασε το επεισόδιο μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Βασιλικής Πολύζου στο κυλικείο των αστυνομικών, τονίζοντας ότι κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος και η ΥΑΒΕ (Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής) τήρησε κανονικά τη διαδικασία.

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Νικήτας Κακλαμάνης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • “Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος της και κανένας άλλος,” ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, τονίζοντας ότι “τηρήθηκε κανονικά η διαδικασία” σχετικά με το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Πολύζου.
  • Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τηλεφωνεί στο 100 ζητώντας την σύλληψη της δημοσιογράφου.
  • Απευθυνόμενος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε: “Έχετε την πλήρη κάλυψη και στήριξη μου” και τους κάλεσε: “Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε.”

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«Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος της και κανένας άλλος. Τηρήθηκε κανονικά η διαδικασία. Ο φρούραρχος είναι ο επικεφαλής της ΥΑΒΕ (Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής) και ορθώς ζήτησε τα στοιχεία» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και σχολιάζοντας το επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή στο κυλικείο των αστυνομικών, μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου, Βασιλικής Πολύζου και είχε ως αποτέλεσμα η τελευταία να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν είχε την ταυτότητας της.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τηλεφώνησε στο 100 και ζήτησε την σύλληψη και προσαγωγή της για εξακρίβωση στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι η κ. Πολύζου δεν είναι δημοσιογράφος και συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση.

«Πήρε εντολή ο φρούραρχος ότι μόνο μόνο η ΥΑΒΕ έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία. Προκύπτει ξεκάθαρα από το βίντεο ότι ο Φρούραρχος πηγαίνει την κ. Πολύζου στο περιπολικό και λέει ότι από εμάς η κυρία δεν έχει κανένα ζήτημα. Τηρήθηκε κανονικά η διαδικασία. Δεν γίνεται να υπάρχει επεισόδιο εντός Βουλής και να μην πηγαίνει η ΥΑΒΕ. Ο φρούραρχος είναι ο επικεφαλής της ΥΑΒΕ και ορθώς ζήτησε στοιχεία», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης και συμπλήρωσε, απευθυνόμενος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Έχετε την πλήρη κάλυψη και στήριξη μου. Νομίμως είστε στη Βουλή όσοι είστε διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Κινείστε ελεύθερα σε όλους τους χώρους πλην Ολομέλειας, χώρους της αστυνομίας και εντευκτήριο. Δεν έχετε υποχρέωση να απαντάτε για τα στοιχεία σας σε κανέναν άλλον πλην ΥΑΒΕ. Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε. Όσον αφορά στη δικαστική διένεξη των δυο, έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη στο θέμα».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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