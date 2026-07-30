Τουρκική υπερπτήση πάνω από το Φαρμακονήσι – Αναχαίτιση από ελληνικά F-16

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Κατακόρυφη αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας στο ανατολικό Αιγαίο με υπερπτήση στο Φαρμακονήσι τουρκικού drone. Απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για αναχαίτιση.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε σοβαρή πρόκληση προχώρησε νωρίτερα σήμερα η Τουρκία, με ένα drone Akinci να πραγματοποιεί υπερπτήση πάνω από το Φαρμακονήσι. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η υπερπτήση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 13.00 και το drone αναχαιτίστηκε από οπλισμένο μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά, σήμερα σημειώθηκαν 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όλες από το συγκεκριμένο τουρκικό drone.