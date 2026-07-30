LIVE – Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μάχη των πυροσβεστών για να περιορίσουν το μέτωπο – Θρήνος στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 125 Km/h και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, στην Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Εμμανουήλ Αναστ. Στρατιδάκη (Τσίτσος) θα πραγματοποιηθεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου θα γίνει και η ταφή.

Οδύνη επικρατεί και στο Αγρίνιο, την πόλη καταγωγής του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Γύθειο από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία του.

Αρτοποιός: Επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες δασικών κομάντος, 53 οχήματα

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι πρόκειται για το πιο ενεργό μέτωπο, όπου επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες δασικών κομάντος, 53 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρήσουν δύο ελικόπτερα, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Όπως σημείωσε, το σημείο που συνεχίζει να απασχολεί περισσότερο τις αρχές βρίσκεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής, στο δυτικό τμήμα του μετώπου. Τα υπόλοιπα σημεία παρουσιάζουν διάσπαρτες θερμές εστίες και καπνογόνα σημεία, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων παραμένουν δύσκολα διαχειρίσιμα.

Για τη φωτιά στη Σητεία, ανέφερε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αγίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχό τους.

Δείτε φωτογραφίες: