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Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα από το 112

LIVE – Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μάχη των πυροσβεστών για να περιορίσουν το μέτωπο – Θρήνος στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη

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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
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Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με την μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να συνδράμουν, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού, με αποτέλεσμα το βάρος της κατάσβεσης να παραμένει στις επίγειες δυνάμεις. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση περιοχών

    ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ασώματος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γέφυρα #Μοναστήρι και #Λίμνη_Πρέβελης απομακρυνθείτε προς #Λευκόγεια ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) July 30,…

  • Ρέθυμνο: Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης για τους δύο νεκρούς συναδέλφους του - «Τους είδα με τα μάτια μου»

    – Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Κρήτη, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

    – Μέλος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου μίλησε συγκινημένος για την απώλεια του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά.

    – Με δάκρυα στα μάτια, ο εθελοντής ανέφερε: «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους…», περιγράφοντας την τραγική κατάσταση με «καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα».

  • Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πώς πέθαναν οι 2 πυροσβέστες - «Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια»

    – Σοκ έχει προκαλέσει η απώλεια δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.

    – Ο έντονος καπνός περιόρισε δραματικά την ορατότητα, δυσκολεύοντας κάθε προσπάθεια ασφαλούς αποχώρησης, με τους πυροσβέστες να μην καταφέρνουν να απομακρυνθούν από το σημείο.

    – Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει επίσημη διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες, ενώ οι δύο άτυχοι πυροσβέστες ήταν ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης.

 

Ρέθυμνο: Νέα πυρκαγιά στον Ασώματο – Μήνυμα του 112 για εκκένωση περιοχών
  • Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 125 Km/h και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

meteo- ριπές ανέμου

 

Ρέθυμνο: Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης για τους δύο νεκρούς συναδέλφους του – «Τους είδα με τα μάτια μου»

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, στην Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πώς πέθαναν οι 2 πυροσβέστες – «Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια»

Η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Εμμανουήλ Αναστ. Στρατιδάκη (Τσίτσος) θα πραγματοποιηθεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου θα γίνει και η ταφή.

Οδύνη επικρατεί και στο Αγρίνιο, την πόλη καταγωγής του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Γύθειο από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία του.

Αρτοποιός: Επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες δασικών κομάντος, 53 οχήματα

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι πρόκειται για το πιο ενεργό μέτωπο, όπου επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες δασικών κομάντος, 53 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρήσουν δύο ελικόπτερα, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Όπως σημείωσε, το σημείο που συνεχίζει να απασχολεί περισσότερο τις αρχές βρίσκεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής, στο δυτικό τμήμα του μετώπου. Τα υπόλοιπα σημεία παρουσιάζουν διάσπαρτες θερμές εστίες και καπνογόνα σημεία, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων παραμένουν δύσκολα διαχειρίσιμα.

Για τη φωτιά στη Σητεία, ανέφερε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αγίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχό τους.

Δείτε φωτογραφίες:

ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΩΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΩΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΩΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΩΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΩΤΙΑ

 

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