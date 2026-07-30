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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πώς πέθαναν οι 2 πυροσβέστες – «Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια»

Η απώλεια δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς, έχει προκαλέσει σοκ. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο πυκνός καπνός και η απότομη εξάπλωση της φωτιάς δημιούργησαν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, περιορίζοντας δραματικά την ορατότητα και εμποδίζοντας την ασφαλή αποχώρηση των ανδρών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει επίσημη διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

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Το πυροσβεστικό όχημα που εγκλωβίστηκαν οι 2 νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκ έχει προκαλέσει η απώλεια δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.
  • Ο έντονος καπνός περιόρισε δραματικά την ορατότητα, δυσκολεύοντας κάθε προσπάθεια ασφαλούς αποχώρησης, με τους πυροσβέστες να μην καταφέρνουν να απομακρυνθούν από το σημείο.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει επίσημη διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες, ενώ οι δύο άτυχοι πυροσβέστες ήταν ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανείπωτη θλίψη, έχει προκαλέσει η απώλεια των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυνμνο.

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Τα πρώτα στοιχεία, «δείχνουν» ότι οι δύο άνδρες, επιχειρούσαν σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, όταν οι φλόγες ενισχύθηκαν αιφνιδίως, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris news, ο έντονος καπνός περιόρισε δραματικά την ορατότητα, δυσκολεύοντας κάθε προσπάθεια ασφαλούς αποχώρησης. Οι πυροσβέστες φέρεται να εγκατέλειψαν το όχημά τους αναζητώντας διέξοδο, όμως δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο.

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Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες

Κάποιοι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε μικρή απόσταση, ωστόσο η εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν επέτρεψαν να αντιληφθούν έγκαιρα τι είχε συμβεί

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν λίγα μέτρα πιο κάτω, από το πυροσβεστικό όχημα.

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«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Π.Υ.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης υπηρετούσε για δεύτερη χρονιά ως εποχικός πυροσβέστης, ενώ ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, διέθετε πολυετή εμπειρία στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,  ο 25χρονος, λίγη ώρα πριν, είχε πιάσει δουλειά στο πλαίσιο του ωραρίου του. Η πρωινή βάρδια, από τις 7 το πρωί μέχρι τις  14.00 το μεσημέρι, καλυπτόταν από έναν εθελοντή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τη διεξαγωγή διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του τραγικού περιστατικού.

 

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