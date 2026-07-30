Αρχηγός Πυροσβεστικής: Τα συλλυπητήρια για τους 2 «ήρωες-πυροσβέστες» που πέθαναν στην φωτιά στο Ρέθυμνο

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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, εξέφρασε με μήνυμά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας.

«Απευθύνουμε σήμερα το τελευταίο αντίο στους αείμνηστους συναδέλφους Στρατηδάκη Εμμανουήλ και Διαμαντάκη Παντελή.

Χάθηκαν με απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό τρόπο στο βωμό του καθήκοντος.

Υπηρέτησαν με ζήλο και υπέδειξαν μεγαλείο ψυχής κατά την πορεία τους στο Σώμα. Πρωταρχικό τους μέλημα ήταν η διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρχηγός του ΠΣ στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Ποιοι ήταν οι νεκροί

Ο πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Στρατηδάκης Εμμανουήλ, γεννήθηκε το 1968 στο Ρέθυμνο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998 ως Εποχικός Πυροσβέστης. Απέκτησε την ιδιότητα του πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης το έτος 2012. Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής Ρεθύμνου. Απεβίωσε τις μεσημεριανές ώρες της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Ο εποχικός πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής, γεννήθηκε το 2001 στο Ρέθυμνο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως εποχικός πυροσβέστης το έτος 2025. Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής Ρεθύμνου. Απεβίωσε τις μεσημεριανές ώρες της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Ακολουθεί το συλλυπητήριο μήνυμα του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου, Θ. Βάγια:

«Απευθύνουμε σήμερα το τελευταίο αντίο στους αείμνηστους συναδέλφους Στρατηδάκη Εμμανουήλ και Διαμαντάκη Παντελή.

Χάθηκαν με απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό τρόπο στο βωμό του καθήκοντος.

Υπηρέτησαν με ζήλο και υπέδειξαν μεγαλείο ψυχής κατά την πορεία τους στο Σώμα. Πρωταρχικό τους μέλημα ήταν η διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στους οικείους τους. Τους ευχαριστούμε όλοι μας για τη μάχιμη προσφορά τους στο Σώμα και σας διαβεβαιώνω ότι σύσσωμη η Πυροσβεστική Οικογένεια δεν ξεχνά και πάντα θα τιμά τη μνήμη τους».

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, σήμερα, ημέρα ταφής των θανόντων, οι σημαίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, θα κυματίζουν μεσίστιες (από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου) ως ένδειξη πένθους.